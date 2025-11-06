إيران تشدد التزامها بالمسار الدبلوماسي وسط التأكيد على قوتها الدفاعية

الخميس ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٥
٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحرب الأخيرة أثبتت قوة الصناعات الدفاعية والصاروخية الإيرانية، مشيراً إلى أن إيران اليوم أقوى وأكثر ثقة بقدراتها، ومع ذلك لم تغلق باب الحوار والدبلوماسية وتعتبر التفاوض أساساً ثابتاً في علاقاتها الدولية.

قوة الصناعات الدفاعية والصاروخية الإيرانية تجلت في الحرب الأخيرة، ووضع إيران اليوم أفضل مما كان عليه، حرب الاثني عشر يوماً عززت ثقة إيران بقدراتها، وتعرفت من خلالها على نقاط ضعف العدو، هذا ما أكد عليه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال زيارته إلى محافظة همدان. المفاوضات النووية

وقال وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي: "رغم المساعدة التي قدمتها أمريكا وأوروبا لإسرائيل، فإن الصواريخ التي كانت ثمرة إنجازاتنا وجهودنا العلمية اخترقت الطبقات ووصلت بدقة إلى أهدافها؛ وللمرة الأولى استُخدمت صواريخنا في حرب حقيقية وأثبتت جدواها، وتمت معالجة نقاط ضعفها".

وفيما يتعلق بالمفاوضات شدد عراقجی على أن طهران لم تغلق باب الحوار والدبلوماسية ولم تتخلى عن المفاوضات في أي وقت من الاوقات.

وتابع عراقجي: "التفاوض من الأدوات الأساسية لتحقيق المصالح الوطنية والأمن القومي، طهران لم تغلق باب التفاوض والدبلوماسية، وهي مستعدة للدخول في مفاوضات تقوم على أساس المصالح المشتركة".

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانغ يي، دعا عراقجي المجتمع الدولي إلى منع تفاقم الأزمة في المنطقة نتيجة السياسات العدوانية والتوسعية لكيان الاحتلال، مشيداً بموقف بكين الداعم لطهران في رفض تفعيل آلية الزناد.

من جهته، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن إيران رحبت دائما بالحوار والتفاعل وليست الطرف الذي يجب أن يثبت مصداقيته، بل على أمريكا وأوروبا أن تثبت مصداقياتهم لكسب ثقة طهران.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

الأركان العامة للقوات المسلحة: سنردّ بقوة على أي خطأ في الدفاع عن إيران

الأركان العامة للقوات المسلحة: سنردّ بقوة على أي خطأ في الدفاع عن إيران

الأركان العامة للقوات المسلحة: سنردّ بقوة على أي خطأ في الدفاع عن إيران

الأركان العامة للقوات المسلحة: سنردّ بقوة على أي خطأ في الدفاع عن إيران

الأركان العامة للقوات المسلحة: سنردّ بقوة على أي خطأ في الدفاع عن إيران

الأركان العامة للقوات المسلحة: سنردّ بقوة على أي خطأ في الدفاع عن إيران

عراقجي: الكيان لم يكن ليشن عدوانا علينا دون ضوء أمريكي أخضر

عراقجي: الكيان لم يكن ليشن عدوانا علينا دون ضوء أمريكي أخضر

عراقجي: الكيان لم يكن ليشن عدوانا علينا دون ضوء أمريكي أخضر

عراقجي: الكيان لم يكن ليشن عدوانا علينا دون ضوء أمريكي أخضر

عراقجي: الكيان لم يكن ليشن عدوانا علينا دون ضوء أمريكي أخضر

عراقجي: الكيان لم يكن ليشن عدوانا علينا دون ضوء أمريكي أخضر

ايران: لن نوقف البرنامج الصاروخي وتخصيب اليورانيوم

ايران: لن نوقف البرنامج الصاروخي وتخصيب اليورانيوم

ايران: لن نوقف البرنامج الصاروخي وتخصيب اليورانيوم

ايران: لن نوقف البرنامج الصاروخي وتخصيب اليورانيوم

ايران: لن نوقف البرنامج الصاروخي وتخصيب اليورانيوم

ايران: لن نوقف البرنامج الصاروخي وتخصيب اليورانيوم

تخت روانجي: سنرد على اي اجراء عدائي ضد ايران +فيديو

تخت روانجي: سنرد على اي اجراء عدائي ضد ايران +فيديو

تخت روانجي: سنرد على اي اجراء عدائي ضد ايران +فيديو

تخت روانجي: سنرد على اي اجراء عدائي ضد ايران +فيديو

0% ...

آخرالاخبار

لبنان بين فكيّ التهديد والإبتزاز.. وواشنطن تمهّد لعدوان جديد!

اليمن: المنظمات الأممية توقف دعمها الطبي ومخاوف من كارثة إنسانية

بالفيديو.. عدوان إسرائيلي يستهدف عدة بلدات جنوب لبنان

الجبوري يكشف خفايا الإتفاق المائي بين العراق وتركيا قبيل الإنتخابات!

مناورات عسكرية سعودية أميركية في قاعدة ’فورت إيروين’

إيران تشدد التزامها بالمسار الدبلوماسي وسط التأكيد على قوتها الدفاعية

الرئيس الإيراني: كردستان تمتلك مقومات دفع التنمية الوطنية

واشنطن تخطط لوجود عسكري قرب دمشق..ما سرّ الخطوة؟

المرشح المسلم"ممداني" يُربك المشهد الأمريكي ويُغضب تل أبيب

توجيه هام من السيد الصدر قبل أيام من موعد الانتخابات