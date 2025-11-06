رئيس غرف تجارة باكستان يدعو لفتح قناة مصرفية مع ايران

اكد رئيس اتحاد غرف تجارة وصناعات باكستان عاطف اكرام شيخ ان فتح قناة مصرفية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية يمثل عنصرا مهما للوصول الى حجم اكبر للتجارة المشتركة ودعم المزيد من الانشطة الاقتصادية بين البلدين الجارين.

وقد عقدت جلسة التجارة بين ايران وباكستان اليوم الخميس برئاسة رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف الموجود في اسلام اباد وبحضور رئيس واعضاء اتحاد غرف تجارة وصناعات باكستان.

وقال اكرام شيخ في الجلسة ان غياب قناة مصرفية بين البلدين احدث مشاكل للراغبين في التجارة مع ايران التي تتمتع بحدود برية طويلة مع باكستان، وان القطاع الخاص يتاثر اكثر بذلك.

واعلن اكرام شيخ نيابة عن رجال الاعمال واصحاب الصناعات في باكستان "اننا نرحب باي تعاون تجاري ومبادرة في القطاع الاقتصادي وجاهزون لتبادل المزيد من الوفود لا سيما التعاون بين القطاعين الخاصين في ايران وباكستان."

واثار عدد اخر من اعضاء الوفد الباكستاني قضايا حول مسائل الحدود والاستثمارات في قطاع البتروكيماويات وتيسير انتقال الاموال والمرونة في قوانين التعريفات الجمركية.

