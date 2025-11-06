غريب آبادي يلتقي نظيره السعودي.. ماذا دار بينهما؟

الخميس ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٥
٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش
غريب آبادي يلتقي نظيره السعودي.. ماذا دار بينهما؟
التقى كاظم غريب‌ آبادي، مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي وممثل المملكة في اللجنة الثلاثية الإيرانية – السعودية – الصينية، وذلك في إطار مواصلة المشاورات بين طهران والرياض.

وجاء هذا اللقاء في سياق متابعة مسار التعاون الثنائي وبحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وقد تبادل الجانبان وجهات النظر حول سبل تطوير العلاقات في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة المستجدات المتعلقة بالمفاوضات النووية.

وخلال اللقاء، أشار غريب‌ آبادي إلى أهمية تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين، مؤكداً على استمرار الحوار والتعاون المشترك في المجالات القنصلية والاقتصادية والأمنية.

المزيد: إيران تشدد التزامها بالمسار الدبلوماسي وسط التأكيد على قوتها الدفاعية

وكان غريب‌ آبادي قد التقى في وقت سابق عبدالرحمن الرسي، نائب وزير الخارجية السعودي للشؤون الدولية، حيث استعرض الجانبان مسار التعاون المتنامي بين البلدين على مستوى المنظمات الإقليمية، العابرة للإقليمية، والدولية، وتبادلا الآراء حول التطورات والقضايا المرتبطة مثل حقوق الإنسان، والتعاون القانوني والقضائي، وتعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

عراقجي: لا ينبغي انتظار رفع الحظر وسنفتح طرقًا أخرى

عراقجي: لا ينبغي انتظار رفع الحظر وسنفتح طرقًا أخرى

0% ...

آخرالاخبار

الجيش اللبناني: الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب تهدف إلى ضرب استقرار لبنان

بعد رصد طائرة مسيرة.. توقف عمليات مطار بروكسل

الرئيس الايراني: الفرقة داخل الامة الاسلامية، هي مطلب الصهيونية العالمية

مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الجولاني

قاليباف يهدي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني نسخة من كتاب «الاستفتاء العام في فلسطين»

العراق يدخل الصمت الانتخابي.. والسعيدي يحذّر من اشتباك سياسي مفتوح!

السودان يواجه أكبر أزمة إنسانية في العالم وسط تصاعد القتال بدارفور والفاشر

حدث تاريخي.. اليونسكو تصادق على ميثاق كورش الكبير

عون: ما قامت به ’إسرائيل’ في جنوب لبنان جريمة مكتملة الأركان

الإغلاق الحكومي الأمريكي يشل الإدارات ويدفع الاقتصاد نحو المجهول