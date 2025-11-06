غريب آبادي يلتقي نظيره السعودي.. ماذا دار بينهما؟

وجاء هذا اللقاء في سياق متابعة مسار التعاون الثنائي وبحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وقد تبادل الجانبان وجهات النظر حول سبل تطوير العلاقات في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة المستجدات المتعلقة بالمفاوضات النووية.

وخلال اللقاء، أشار غريب‌ آبادي إلى أهمية تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين، مؤكداً على استمرار الحوار والتعاون المشترك في المجالات القنصلية والاقتصادية والأمنية.

وكان غريب‌ آبادي قد التقى في وقت سابق عبدالرحمن الرسي، نائب وزير الخارجية السعودي للشؤون الدولية، حيث استعرض الجانبان مسار التعاون المتنامي بين البلدين على مستوى المنظمات الإقليمية، العابرة للإقليمية، والدولية، وتبادلا الآراء حول التطورات والقضايا المرتبطة مثل حقوق الإنسان، والتعاون القانوني والقضائي، وتعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي.