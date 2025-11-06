حماس تعلق على استفزازات بن غفير في النقب

الخميس ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٥
٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش
حماس تعلق على استفزازات بن غفير في النقب
أكدت حركة “حماس” أن المشهد الذي قام به الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، خلال زيارته إلى النقب وتسليمه شخصيًا أوامر هدم وإخلاء لعائلات بدوية، يُعد تجسيدًا واضحًا للإرهاب المنظم والعنجهية التي تمارسها حكومة الاحتلال، راعية التطرف والقمع بكل أشكاله”.

وأوضحت الحركة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن استقواء الاحتلال على التجمعات البدوية وابتزازها وتهديدها بفقدان المأوى، يمثل حلقة جديدة من حلقات التنكيل المنهجي والتمييز العنصري، ويعكس منطق الاستفزاز والبطش دون أي رادع قانوني أو أخلاقي.

إقرأ أيضاً..وفد حماس يلتقي رئيس الاستخبارات التركية في إسطنبول

وشددت “حماس” على أن مواصلة حكومة الاحتلال نهجها القمعي والفاشي ستترتب عليه تبعات ميدانية خطيرة، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف سياسات الهدم والتهجير التي ينفذها الاحتلال بحق الفلسطينيين في النقب.

بن غفير في النقب

كما حثت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني، والأطر المحلية والوطنية، على التضامن الفوري مع الأهالي البدو في النقب وسائر المناطق المتضررة من ممارسات الاحتلال، وعلى تكثيف العمل الشعبي والقانوني للتصدي لمحاولات التهجير القسري، مؤكدة أن صمود الفلسطينيين وثباتهم يشكلان السد المنيع أمام مخططات الاحتلال “الخبيثة”.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

حماس ترفض نشر قوة دولية بغزة.. وتتمسك بالسيادة فلسطينية

حماس ترفض نشر قوة دولية بغزة.. وتتمسك بالسيادة فلسطينية

حماس: المشروع الاستيطاني الجديد بالخليل جريمة تهويدية

حماس: المشروع الاستيطاني الجديد بالخليل جريمة تهويدية

حماس: المشروع الاستيطاني الجديد بالخليل جريمة تهويدية

حماس: المشروع الاستيطاني الجديد بالخليل جريمة تهويدية

حماس: المشروع الاستيطاني الجديد بالخليل جريمة تهويدية

حماس: المشروع الاستيطاني الجديد بالخليل جريمة تهويدية

0% ...

آخرالاخبار

الجيش اللبناني: الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب تهدف إلى ضرب استقرار لبنان

بعد رصد طائرة مسيرة.. توقف عمليات مطار بروكسل

الرئيس الايراني: الفرقة داخل الامة الاسلامية، هي مطلب الصهيونية العالمية

مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الجولاني

قاليباف يهدي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني نسخة من كتاب «الاستفتاء العام في فلسطين»

العراق يدخل الصمت الانتخابي.. والسعيدي يحذّر من اشتباك سياسي مفتوح!

السودان يواجه أكبر أزمة إنسانية في العالم وسط تصاعد القتال بدارفور والفاشر

حدث تاريخي.. اليونسكو تصادق على ميثاق كورش الكبير

عون: ما قامت به ’إسرائيل’ في جنوب لبنان جريمة مكتملة الأركان

الإغلاق الحكومي الأمريكي يشل الإدارات ويدفع الاقتصاد نحو المجهول