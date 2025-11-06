’الدعم السريع’ توافق على مقترح الهدنة الإنسانية للرباعية الدولية

وقالت القوات في بيان إن موافقتها على الهدنة تهدف إلى معالجة الآثار الإنسانية الكارثية الناجمة عن الحرب وحماية المدنيين، من خلال توفير الأرضية لإدخال المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.

وأضاف البيان أن القوات تتطلع إلى تطبيق الاتفاق والشروع مباشرة في مناقشة ترتيبات وقف الأعمال العدائية والمبادئ الأساسية الحاكمة للمسار السياسي في السودان.

وكان الجيش السوداني قد أكد أنه لن يوافق على أية هدنة إلا إذا تضمنت انسحاب الدعم من المناطق المدنية والتخلي عن الأسلحة.

ويتزامن هذا الإعلان، مع تكثيف الجيش السوداني غاراته على مواقع تابعة لقوات "الدعم السريع" في ولايتي وسط دارفور وشمال كردفان، اليوم الخميس، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن "طائرات حربية سودانية قصفت مواقع لقوات الدعم السريع في الولايتين، في حين وسع الجيش هجومه الجوي لتفكيك البنية القتالية للجماعة المتمردة"، مضيفة أنه "في الأيام الأخيرة، كثف الجيش السوداني هجماته البرية والجوية في محاولة لطرد قوات الدعم السريع من المناطق التي سيطرت عليها في الأيام الأخيرة".

وكان الجيش السوداني قد قال في وقت سابق إنه سيواصل قتال قوات الدعم السريع، وذلك عقب اجتماع عقده مجلس الأمن والدفاع أول أمس لمناقشة مقترح أمريكي يتضمن هدنة إنسانية ووقفًا لإطلاق النار في البلاد التي تشهد حربًا منذ أكثر من عامين.

وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مسعد بولس، قد أعلن أخيرًا عن مقترح هدنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في إطار الآلية الرباعية الدولية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر.

وأوضح بولس أن طرفي الحرب في السودان رحّبا مبدئيًا بالمقترح الإنساني، وأنهما يدرسان بنوده التي تتضمن آليات المراقبة والتنفيذ والجوانب الفنية واللوجستية.

ووفقًا لتسريبات، فإن مقترح الهدنة يتضمن أربعة محاور رئيسة: التأكيد على سيادة ووحدة السودان والحرص على إنهاء الأزمة، والتزام الطرفين بحسن النوايا، إلى جانب تحديد توقيت ومدة الهدنة وفصل القوات، وإنشاء لجنة تنسيق لمراقبة الوضع وتقديم تقارير عن الانتهاكات.

وتنص الخطة على هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر للسماح بدخول المساعدات، يليها إطلاق عملية سياسية خلال تسعة أشهر تهدف إلى التوصل إلى تسوية شاملة بين الأطراف السودانية، وتأسيس مسار تفاوضي يضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار.

وجاء المقترح استنادًا إلى مخرجات 12 سبتمبر الماضي المعروفة باسم "خارطة طريق دول الرباعية لحل الأزمة السودانية".

وتنخرط "الرباعية الدولية" منذ أشهر في جهود دبلوماسية مكثفة للتوصل إلى هدنة في الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من 30 شهرًا.

وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، بحث مقترح هدنة تقدّمت به الولايات المتحدة لوضع حدّ للصراع في السودان، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر حكومي لم تسمّه.

وكشف المصدر الحكومي، الذي طلب عدم الكشف عن هويّته، أن "مجلس الأمن والدفاع عقد اجتماعاً، يوم الثلاثاء، لبحث مقترح الهدنة الأميركي".

ومنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قُتل آلاف المدنيين ونزح الملايين داخل السودان وخارجه، بينما ما تزال الجهود الإقليمية والدولية تواجه صعوبات في التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو هدنة إنسانية مستدامة.