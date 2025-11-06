ويتكوف: دولة جديدة ستنضم لاتفاقات التطبيع.. من هي؟!

ولم يوضح ويتكوف هوية الدولة التي ستنضم إلى الاتفاقيات اليوم (الخميس)، كما لم يحدد موعد الإعلان الرسمي عن توسيع الاتفاقيات.

وقال ويتكوف في منتدى للأعمال في فلوريدا إنه سيعود إلى واشنطن للإعلان، لكنه رفض تحديد الدولة.

ولكن تقارير إسرائيلية قد كشفت بان الدولة التي ستنضم إلى "اتفاقيات أبراهام" هي دولة كازاخستان.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال إنه يتوقع توسّعا لاتفاقيات أبراهام بين "إسرائيل" لتشمل دولا عربية أخرى قريبا.

وخلال مقابلة مع قناة فوكس بيزنس، سُئل ترامب عما إذا كان يتوقع توسع تلك الاتفاقات المبرمة بين "إسرائيل" ودول عربية، فرد بالإيجاب.

هذا و قال مصدر سياسي لإذاعة جيش الاحتلال: "كازاخستان ستعلن في غضون فترة قصيرة عن انضمامها لاتفاقيات أبراهام، والتطبيع مع إسرائيل".