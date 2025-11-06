حدث تاريخي.. اليونسكو تصادق على ميثاق كورش الكبير

وافادت اللجنة الوطنية لليونسكو ان هذا الاجراء الذي حظي بتاييد الدول الاعضاء، ابرز مرة اخرى موقع ايران في تكريم التراث الانساني والقيم العالمية.

واعتبرت هذه القطعة التي صُوت عليها في جلسة اليوم بالاجماع ميثاق كورش الكبير بانه "وثيقة اساسية في تاريخ الحضارة البشرية" و "اول نموذج مكتوب في مبادئ الحرية والعدالة والتسامح واحترام تنوع الثقافات".

ووفقا لهذا القرار كُلفت اليونسكو بتعزيز التعاليم النابعة من ميثاق كورش في مناهجها التعليمية والثقافية والمتعلقة بحقوق الانسان.

واُعلن عن هذا الحدث بالتزامن مع اقامة اليوم السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2025 في سمرقند.

وقد مهدت جهود سفير ومندوب ايران الدائم احمد باكتجي والامين العام للجنة الوطنية لليونسكو في ايران حسن فرطوسي وبدعم من وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا حسين سيمائي رئيس اللجنة الوطنية لليونسكو في ايران، للتصديق على هذه الوثيقة.

وأبدت كل من مصر، العراق، کولومبیا، الهند، نیجریا، الجزائر، باکستان، بنغلادش، کينیا، السنغال، ارمينيا وبولندا دعمها لايران في يوم ۶ نوفمبر في التصديق على ميثاق كورش الكبير بوصفه اول ميثاق لحقوق الانسان والتنوع الثقافي.

وتهدف المبادرة الى ابراز القيم العالمية الكامنة في هذه الوثيقة التاريخية بما فيها التسامح والعدالة واحترام التنوع الثقافي والديني.

وهذه القطعة التي قُدمت بصورة مشتركة من قبل ايران وطاجيكستان الى المؤتمر العام، تؤكد على الاهمية العالمية لميثاق كورش وتدعو الامين العام لليونسكو لاعتماد مبادئها في المناهج والفعاليات المتعلقة بالعدالة وحقوق الانسان و الحوار بين الحضارات. كما تدعو الحكومات للسعي لزيادة الوعي العالمي تجاه القيم الواردة في هذه الوثيقة التاريخية.

وهذه المرة الاولى التي يتم فيها الاعتراف رسميا بوثيقة ايرانية عريقة على الصعيد العالمي بوصفها ميثاقا يتعلق بحقوق الانسان.