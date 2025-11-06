السودان يواجه أكبر أزمة إنسانية في العالم وسط تصاعد القتال بدارفور والفاشر

الخميس ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٥
٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش
حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من تفاقم الأزمة الغذائية في السودان، مؤكدة أن معدلات سوء التغذية الحاد تجاوزت عتبة الطوارئ في أكثر من 60 في المئة. من جانبه، شدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على عزم الجيش تأمين حدود السودان كافة ودحر المليشيا المتمردة.

تحذير أممي جديد يضع السودان على حافة كارثة إنسانية غير مسبوقة.. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف قالت إن معدلات سوء التغذية الحاد تجاوزت عتبة الطوارئ في أكثر من 60 بالمئة من المناطق التي شملتها المسوحات الميدانية، وسط تصاعد القتال واتساع رقعة النزوح في دارفور.

وأضافت في تقريرها أنها أجرت 88 مسحا ميدانيا بين الشهر الاول والسابع من العام الجاري وكشفت أن 80 بالمئة من مناطق دارفور، خصوصا شمال الإقليم، سجلت نسب سوء تغذية تفوق المعدل الطارئ البالغ 15 بالمئة.

والتقرير أكد أن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد ارتفع إلى أكثر من 315 ألف طفل خلال النصف الأول من العام، بزيادة بلغت نحو 48 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي وقت تتصاعد فيه الأزمة الغذائية، تتزايد أيضا معاناة النازحين من مدينة الفاشر إلى منطقة طويلة بشمال دارفور. اليونيسف قالت ايضا إن العائلات الهاربة من العنف تصل مرهقة وجائعة، وسط نقص حاد في المساعدات، مؤكدة أن الاحتياجات تتجاوز بكثير الموارد المتاحة.

منظمة الهجرة الدولية أعلنت بدورها نزوح أكثر من 81 ألف شخص من الفاشر ومحيطها منذ 26 من أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن الأعداد مرشحة للارتفاع مع استمرار تدهور الأوضاع الأمنية.

وتأتي هذه التطورات بينما تواصل قوات الدعم السريع سيطرتها على مدينة الفاشر، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني، وسط اتهامات بارتكاب مجازر بحق المدنيين.

من جانبه، شدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على عزم الجيش تأمين حدود السودان كافة ودحر المليشيا المتمردة، مؤكدا أن من يقاتل باسم الشعب لن يهزم، بحسب تعبيره.

وفي موازاة ذلك، وصفت منظمة العفو الدولية الوضع في السودان بأنه أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم اليوم، مشيرة إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 12 مليون شخص، بينهم 14 مليون طفل يحتاجون إلى مساعدات عاجلة للبقاء على قيد الحياة.

