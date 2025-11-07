قاليباف يهدي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني نسخة من كتاب «الاستفتاء العام في فلسطين»

قام رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، السيد محمد باقر قاليباف، خلال زيارته إلى إسلام آباد، بإهداء نسخة من كتاب «الاستفتاء العام في فلسطين» باللغة الأردية، والذي يتضمن خطابات قائد الثورة الإسلاميّة بشأن حل قضيّة فلسطين، إلى رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، السيد يوسف رضا جيلاني.

«الاستفتاء» فكرة طرحها قائد الثورة الإسلاميّة بشأن حل قضيّة فلسطين، وتعتمد هذه الفكرة على إجراء استفتاء عام للسكان الأصليين لأرض فلسطين. وقد سُجِّلَت هذه الفكرة أيضاً كمشروع مقترح من قبل الجمهورية الإسلامية في الأمم المتحدة.

وفي كتاب «الاستفتاء العام في فلسطين»، وُصِفَ الاستفتاء بأنه منطق مقبول وعصري يحظى بتأييد عالمي. ومن المحاور المهمّة الأخرى في كتاب «الاستفتاء العام في فلسطين» يمكن الإشارة إلى: «ضرورة تأسيس دولة فلسطينية»، و «حق التصويت لجميع أبناء الشعب الفلسطيني من المسلمين والمسيحيين وحتى اليهود الأصليين»، وكذلك «استمرار النضال الشامل حتى استسلام الكيان الغاصب لآراء الشعب الفلسطيني».

