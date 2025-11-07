الجيش اللبناني: الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب تهدف إلى ضرب استقرار لبنان

وجاء في البيان: أطلق العدو الإسرائيلي موجة واسعة من الاعتداءات في الجنوب، مستهدفا مناطق وبلدات عدة.

وأشار البيان إلى أن هذه الاعتداءات المدانة هي استمرار لنهج العدو التدميري الذي يهدف إلى ضرب استقرار لبنان وتوسيع الدمار في الجنوب، وإدامة الحرب وإبقاء التهديد قائما ضد اللبنانيين، إضافة إلى منع استكمال انتشار الجيش تنفيذا لاتفاق وقف الأعمال العدائية.

على صعيد متصل، تؤكد القيادة أن الجيش يتابع التنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل، وأن الشراكة بين الجانبَين تبقى على درجة عالية من الثقة والتعاون".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، شن الطيران الحربي الإسرائيلي "غارات على المنطقة بين بلدتي طورا والعباسية في قضاء صور جنوبي لبنان".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وكيان الاحتلال، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.

لكن كيان الاحتلال لم يلتزم بالموعد، وأبقى على وجوده العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد ويواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، بذريعة "ضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.