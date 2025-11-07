مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قرار يمنع ترامب من مهاجمة فنزويلا دون موافقة الكونغرس

وصوّت 49 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح مشروع القرار، بينما صوت 51 عضوا ضده، وكان إقرار مشروع القرار يتطلب أغلبية الأصوات.

يؤكد مشروع القرار على ضرورة عدم السماح لإدارة ترامب بإعطاء أوامر للقوات الأمريكية بالقيام "بأعمال عسكرية في فنزويلا أو ضدها ما لم يأذن بهذا الكونغرس".

ويشير مشروع القرار على أن السلطة التشريعية هي وحدها المخولة بإعلان الحرب، ويؤكد القرار أن "الكونغرس لم يعلن الحرب بعد على فنزويلا أو على أي شخص أو كيان فيها، ولم يقر أي تشريع يجيز استخدام القوة العسكرية في فنزويلا أو ضدها".

وقد سبق أن نفذ الجيش الأمريكي 16 ضربة باتت معروفة ضد قوارب في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ منذ سبتمبر الماضي، وأسفرت عن مقتل 67 شخصا على الأقل. واعترف مسؤولو الإدارة في عدة إحاطات أنهم لا يعرفون بالضرورة الهويات الفردية لكل شخص وجد على متن هذه السفن قبل مهاجمتها، حيث تُجرى الضربات بناء على معلومات استخباراتية تربط السفن بكارتلات محددة.

وفي ظل تصاعد التوترات بين الجانبين الأمريكي والفنزويلي، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة صحفية، أن "أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كرئيس باتت معدودة"، رافضا تأكيد أو نفي الإفصاح عما إذا كان يخطط لمهاجمة فنزويلا.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأسبوع المنصرم بأن الولايات المتحدة زادت من وجودها العسكري قبالة سواحل فنزويلا، حيث من المحتمل أن يصل عدد قواتها هناك إلى 16 ألف جندي.

وأكدت الصحيفة أن الحشود العسكرية الأمريكية الضخمة في منطقة البحر الكاريبي تشير إلى أن إدارة ترامب تستعد لتوسيع العمليات في المنطقة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات بين واشنطن وكاراكاس ويزيد من احتمال توجيه الولايات المتحدة الضربات الأولى لفنزويلا.