الاسرى ورقة المقاومة الفلسطينية القوية

الجمعة ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٥
٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش
جموع شعبية واسعة احتشدت في ساحة الاستقبال في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، وسط هتافات تساند المقاومة وتشيد بالأسرى.

هذا المشهد في 13 من شهر أكتوبر من العام 2025، عبّر عن مدى قوة المقاومة الفلسطينية وقدرتها على فرض صفقة لتبادل الأسرى على الاحتلال الإسرائيلي، رغم رفضه لها مرارًا. وقالت كتائب القسام ان صفقة تبادل الاسرى يعد ثمرة لصمود الشعب وثبات مقاومته.

هذه الصفقة هي الثالثة في مراحل التبادل بين المقاومة والعدو الإسرائيلي. ففي 24 من شهر نوفمبر من العام 2023، أطلقت حركة حماس سراح 105 مدنيين، بينهم واحد وثمانون إسرائيليًا وأربعة وعشرون أجنبيًا، معظمهم من تايلاند وفلبيني واحد. في المقابل، أفرج العدو عن 240 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم 169 طفلاً و71 امرأة. واستغرقت الصفقة أكثر من أسبوع قبل انهيارها بسبب استئناف الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة.

