الخارجية الايرانية تدين العدوان الإسرائيلي على لبنان

وأكدت الوزارة تضامن إيران الكامل مع حكومة لبنان وشعبه في مواجهة الاعتداءات الإجرامية، مجددة دعمها للمقاومة المشروعة في الدفاع عن السيادة اللبنانية.

وأضافت أن الاعتداءات العسكرية للکیان الصهیوني على لبنان، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من ألف مواطن لبناني بريء وتدمير البنية التحتية والمناطق السكنية منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، تشكل انتهاكا واضحا للسيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لدولة مستقلة، وتعتبر جريمة شنيعة ضد السلام والأمن الدوليين.

وقالت وزارة الخارجیة إن هذه الاعتداءات الإجرامية والتي تم التخطيط لها وتنفيذها بلا شك بدعم وتواطؤ كامل من أميركا، هي دليل آخر على الطبيعة الإجرامية والإرهابية والمیول التوسعیة للکیان الصهيوني، وليس لها أي هدف آخر سوى تقويض سيادة لبنان وأمنه ومنع إعادة إعمار وتنمية هذا البلد.

وأعربت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن تعازيها باستشهاد مواطنين لبنانيين خلال الهجمات الوحشية التي شنها الکیان الصهيوني، وأكدت تضامنها مع حكومة وشعب لبنان ضد الانتهاكات الإجرامیة لهذا الکیان، وكذلك دعم المقاومة اللبنانية المشروعة وجهود هذا البلد لحماية سيادته وأمنه ووحدة أراضيه.