دراسة تكشف فائدة زيت الزيتون في الوقاية من السمنة والتهابات الدماغ

الجمعة ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٥
٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش
دراسة تكشف فائدة زيت الزيتون في الوقاية من السمنة والتهابات الدماغ
كشفت دراسة برازيلية حديثة عن فوائد زيت الزيتون ودوره في الوقاية من السمنة وتعزيز صحة الدماغ.

,أفادت مجلة Nutritional Neuroscience أن علماء برازيليين اكتشفوا، من خلال تجارب على الفئران المصابة بالسمنة، أن إضافة زيت الزيتون البكر الممتاز إلى النظام الغذائي تساعد في منع الالتهاب في منطقة ما تحت المهاد بالدماغ، وهي المنطقة المسؤولة عن تنظيم الجوع والتمثيل الغذائي. وأظهرت الفئران التي تناولت زيت الزيتون زيادة أقل في الوزن وتحسنًا في عمليات الأيض.

وأوضحت المجلة أن فريق الباحثين من جامعة ساو باولو بقيادة أريادني بيريز قدم للفئران نظاما غذائيا عالي الدهون، مع إضافة زيت الزيتون لبعضها. بعد عدة أسابيع، لاحظ الباحثون انخفاض الالتهابات في النواة المقوسة في منطقة ما تحت المهاد لدى الفئران التي تناولت الزيت، وهي المنطقة التي تتأثر عادة بالسمنة. ويشير الباحثون إلى أن استهلاك زيت الزيتون البكر الممتاز يمكن أن يكون نهجا واعدا للوقاية من الاضطرابات الأيضية المرتبطة بالسمنة.

ويُستخرج زيت الزيتون البكر الممتاز عن طريق عصر الزيتون ميكانيكيا دون تكرير أو استخدام حرارة، مما يجعله غنيا بالبوليفينولات وفيتامين E، وهما مادتان مضادتان للأكسدة والالتهابات، ولهما دور في دعم الصحة العامة.

