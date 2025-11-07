صنعاء تكشف تفاصيل ضبط خلايا تجسس تابعة للاحتلال الصهيوني

ونقلت قناة المسيرة عن مصادر مطلعة، ان بيان الداخلية المرتقب سيكشف عن تفاصيل ضبط خلايا تجسس تابعة للعدو الصهيوني، شاركت بشكل مباشر في تنفيذ جريمة اغتيال رئيس الحكومة صنعاء أحمد الرهوي وتسعة من رفاقه الوزراء، إضافة إلى رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري، الذين استُهدفوا في عملية غادرة قبل أشهر.

المصادر أوضحت أن فرق التحقيق تمكنت، بعد أكثر من شهرين من العمل المتواصل، من فك خيوط الجريمة والوصول إلى أدلة دقيقة تُظهر تورط أجهزة استخبارات أجنبية في التخطيط والإشراف والتنفيذ، عبر أدوات محلية جرى تجنيدها بوسائل متعددة لخدمة أجندة العدو الصهيوني وأمريكا في اليمن.

كما أكدت المصادر أن البيان سيعرض اعترافات مصورة لبعض العناصر المضبوطة، إضافة إلى معلومات تُنشر لأول مرة حول آلية التنفيذ والدعم اللوجستي الذي قدمته قوى العدوان، في محاولة لزعزعة الجبهة الداخلية واستهداف قيادات الدولة في صنعاء.

ويُتوقع أن يُحدث إعلان وزارة الداخلية صدىً واسعاً في الداخل والخارج، نظراً لحساسية القضية وخطورة الأدوار التي لعبتها شبكات التجسس في خدمة الأهداف الأمريكية الصهيونية ضد اليمن وشعبه.