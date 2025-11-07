صنعاء تكشف تفاصيل ضبط خلايا تجسس تابعة للاحتلال الصهيوني

الجمعة ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٥
٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش
صنعاء تكشف تفاصيل ضبط خلايا تجسس تابعة للاحتلال الصهيوني
تستعد وزارة الداخلية للإعلان في صنعاء خلال الساعات القادمة عن إنجاز أمني نوعي تمثل في ضبط عدد من العناصر المتورطة في أنشطة تجسسية لصالح المخابرات الأمريكية والعدو الصهيوني، ضمن عملية أمنية معقدة نُفذت بسرية تامة خلال الأسابيع الماضية.

ونقلت قناة المسيرة عن مصادر مطلعة، ان بيان الداخلية المرتقب سيكشف عن تفاصيل ضبط خلايا تجسس تابعة للعدو الصهيوني، شاركت بشكل مباشر في تنفيذ جريمة اغتيال رئيس الحكومة صنعاء أحمد الرهوي وتسعة من رفاقه الوزراء، إضافة إلى رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري، الذين استُهدفوا في عملية غادرة قبل أشهر.

شاهد ايضا.. المشهد اليمني: إغتيال الحكومة.. اليمن يتوعد برد قاس

المصادر أوضحت أن فرق التحقيق تمكنت، بعد أكثر من شهرين من العمل المتواصل، من فك خيوط الجريمة والوصول إلى أدلة دقيقة تُظهر تورط أجهزة استخبارات أجنبية في التخطيط والإشراف والتنفيذ، عبر أدوات محلية جرى تجنيدها بوسائل متعددة لخدمة أجندة العدو الصهيوني وأمريكا في اليمن.

كما أكدت المصادر أن البيان سيعرض اعترافات مصورة لبعض العناصر المضبوطة، إضافة إلى معلومات تُنشر لأول مرة حول آلية التنفيذ والدعم اللوجستي الذي قدمته قوى العدوان، في محاولة لزعزعة الجبهة الداخلية واستهداف قيادات الدولة في صنعاء.

ويُتوقع أن يُحدث إعلان وزارة الداخلية صدىً واسعاً في الداخل والخارج، نظراً لحساسية القضية وخطورة الأدوار التي لعبتها شبكات التجسس في خدمة الأهداف الأمريكية الصهيونية ضد اليمن وشعبه.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

اليمن يؤكد استمرار الإسناد لغزة عبر عمليات عسكرية نوعية

اليمن يؤكد استمرار الإسناد لغزة عبر عمليات عسكرية نوعية

اليمن يؤكد استمرار الإسناد لغزة عبر عمليات عسكرية نوعية

اليمن يؤكد استمرار الإسناد لغزة عبر عمليات عسكرية نوعية

0% ...

آخرالاخبار

خليل الحية: غزة صنعت فصلا ناصعا بتاريخ المقاومة والكرامة

نتنياهو يضغط لانتزاع وثيقة ضمانات أمريكية جانبية بغزة +فيديو

الدعم السريع تهاجم بالمسيرات الخرطوم وولاية نهر النيل!

غزة قاتلت تحالفا دوليا بقيادة أمريكا وخرجت من المعركة وسلاحها بيدها

لبنان تستضيف الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر القومي العربي 

قاليباف يصل إلى كراتشي

قاليباف: على الدول الإسلامية استخدام القوة في مواجهة الكيان الصهيوني

رغم الحديث عن هدنة.. انفجارات تهز محيط العاصمة السودانية

أكاديمي عراقي: العراق لم يعد بحاجة لوجود عسكري أمريكي

تعرف على التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية العراقية