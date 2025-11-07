بالفيديو..

أكاديمي عراقي: العراق لم يعد بحاجة لوجود عسكري أمريكي

الجمعة ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٥
٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش
قال عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين في العراق الدكتور أسامة السعيدي، إن الولايات المتحدة الأميركية تصدر تصريحاتها بناء على مصالحها الخاصة، وليس وفق مصالح العراق أو المنطقة، مشيرا إلى أن العراق كان من أكثر الدول التي تضررت من السياسات الأميركية منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وأوضح السعيدي أن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة بدأت منذ الحرب العراقية المفروضة على إيران في الثمانينيات، حينما دعمت واشنطن نظام صدام، ثم كانت هي نفسها من شجعته لاحقا على غزو الكويت، قبل أن تفرض عليه العقوبات والحصار. وأضاف أن الولايات المتحدة قادت لاحقا عملية إسقاط النظام في عام 2003، وأدارت المشهد السياسي والأمني حتى انسحابها في عام 2012، لتعود مجددا عام 2014.

وأشار إلى أنه بعد مرور أكثر من 17 عاما، أصبح من الضروري للعراق أن يعمل على إنهاء التبعية للولايات المتحدة، والخلاص من الهيمنة الأميركية، مبينا أن تأجيج الفتنة في المنطقة يخدم الأجندة الأميركية التي تسعى للسيطرة على مساحات معينة، خصوصا في ظل التطورات في سوريا، والعلاقة المتوترة مع إيران، وتداعيات الحرب في غزة.

وتابع السعيدي أن المفاوضات لإخراج القوات الأميركية بدأت منذ سنوات، لكن الحديث الأميركي المتكرر عن إعادة الانتشار والوجود الاستشاري يؤكد أن انسحابهم الكامل ليس مطروحا في الوقت الحالي.

وأكد عميد كلية العلوم السياسية أن العراق اليوم لا يحتاج إلى وجود عسكري أميركي واسع، إذ تطورت قدراته الدفاعية والعسكرية، وما تبقى هو حاجة إلى دعم فني محدود يمكن أن يلبى من خلال مستشارين، وليس قوات ميدانية.

وشدد السعيدي على أن وجود المستشارين الأجانب، بمن فيهم الأميركيون، يجب أن يكون وفق ما يحدده العراق، وليس واشنطن، مضيفا أن أي تواجد أجنبي في البلاد ينبغي أن يكون تحت الإدارة والإشراف العراقي الكامل، لا تحت السيطرة الأميركية المطلقة.

وختم بالقول إن السيادة العراقية يجب أن تمارس بقرار وطني مستقل، مع إمكانية الاستعانة بإسناد خارجي يختاره العراق، سواء من الولايات المتحدة أو ألمانيا أو أي دولة أخرى، وربما من خلال حلف الناتو، بشرط أن يكون ذلك ضمن إطار يحفظ القرار والسيادة العراقية.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

تعرف على التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية العراقية

تعرف على التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية العراقية

الجبوري يكشف خفايا الإتفاق المائي بين العراق وتركيا قبيل الإنتخابات!

الجبوري يكشف خفايا الإتفاق المائي بين العراق وتركيا قبيل الإنتخابات!

توجيه هام من السيد الصدر قبل أيام من موعد الانتخابات

توجيه هام من السيد الصدر قبل أيام من موعد الانتخابات

العراق.. مشاركة نسوية واسعة فی النجف تُعيد رسم المشهد الانتخابي

العراق.. مشاركة نسوية واسعة فی النجف تُعيد رسم المشهد الانتخابي

0% ...

آخرالاخبار

خليل الحية: غزة صنعت فصلا ناصعا بتاريخ المقاومة والكرامة

نتنياهو يضغط لانتزاع وثيقة ضمانات أمريكية جانبية بغزة +فيديو

الدعم السريع تهاجم بالمسيرات الخرطوم وولاية نهر النيل!

غزة قاتلت تحالفا دوليا بقيادة أمريكا وخرجت من المعركة وسلاحها بيدها

لبنان تستضيف الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر القومي العربي 

قاليباف يصل إلى كراتشي

قاليباف: على الدول الإسلامية استخدام القوة في مواجهة الكيان الصهيوني

رغم الحديث عن هدنة.. انفجارات تهز محيط العاصمة السودانية

أكاديمي عراقي: العراق لم يعد بحاجة لوجود عسكري أمريكي

تعرف على التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية العراقية