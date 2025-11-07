غزة قاتلت تحالفا دوليا بقيادة أمريكا وخرجت من المعركة وسلاحها بيدها

أمين عام 'الجهاد الإسلامي' زياد النخالة..

الجمعة ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٥
٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش
أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة، اليوم الجمعة، أن غزة قاتلت تحالفًا دوليًا بقيادة الولايات المتحدة الامريكية، وأنها خرجت من هذه المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي وسلاحها بيدها.

وقال القائد النخالة، في المؤتمر القومي العربي الرابع والثلاثين في بيروت: "لقد كانت كل فصائل المقاومة وفي مقدمتهم سرايا القدس وكتائب القسام، يداً واحدة بوجه العدوان الاسرائيلي وكذلك كان الحال على الصعيد السياسي ولولا ذلك لما صمدنا شهراً واحداً".

وأضاف: "ما يواجه شعبنا في الضفة الغربية معركة حقيقية تهدد الوجود الفلسطيني هناك، وما يحصل في غزة تجاوز القدرة الإسرائيلية على احتوائه".

وأوضح: أن "خطة ترامب وضعت عقبات كثيرة وشروط لا يمكن تطبيقها وكل بند فيها يحتاج إلى الكثير من الإجراءات، وكيان "إسرائيل" لم يستطع رفض الخطة، لأنه يريد الخروج من الأزمة في الميدان".

كما وأكد النخالة، أن "المقاومة الفلسطينية لا تزال في الميدان".

وتوجه بالتحية لكل من وقف مع الشعب الفلسطيني في معركته من إيران ولبنان واليمن ومصر وقطر.

ودعا الأمين العام لحركة الجهاد، إلى تقديم مبادرة باسم المؤتمر القومي العربي لتوحيد الصف الفلسطيني.

المصدر: فلسطين اليوم

