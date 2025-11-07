بقائي: العقوبات الأميركية الجائرة ضد الإيرانيين جريمة ضد الإنسانية

وشارك بقائي مساء الخميس في حفل تدشين الفيلم الوثائقي "رفرفة الفراشات" الذي يروي قصة المعاناة والكفاح المستمر لموهوبين اثنين مصابين بمرض انحلال البشرة الفقاعي (EB).

وكتب بقائي حول هذا الموضوع على منصة (X): "حضرت الليلة برفقة وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي حفل تدشين الفيلم الوثائقي 'رفرفة الفراشات' في قاعة الوحدة.

يروي هذا الفيلم من جهة صبر وصمود وإرادة زهراء ومحمد مهدي، الشقيق والأخت المصابين بمرض انحلال البشرة الفقاعي، الصلبة من أجل طلب العلم والتقدم، ويصور من جهة أخرى الألم والمعاناة غير القابلة للتصور التي يعانيها مرضى انحلال البشرة الفقاعي وعائلاتهم."

وأضاف: "يكفي للدلالة على طبيعة العقوبات الأميركية ضد إيران، الجائرة واللاإنسانية، أن مرضى انحلال البشرة الفقاعي - مثل العديد من المرضى المصابين بأمراض مستعصية أخرى - كانوا دائمًا في صدارة قائمة أهداف هذه العقوبات. إن منع إرسال الضمادات الخاصة لمرضى انحلال البشرة الفقاعي يُظهر ذروة القسوة والوحشية التي يمارسها المفروضون والمنفذون لهذه العقوبات."