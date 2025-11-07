مساعدة بزشكيان: ينبغي حماية المصالح الوطنية للدول ذات الموارد الطبيعية

والتقت "شينا أنصاري" وزير النفط الكويتي "طارق سليمان الرومي" على هامش مؤتمر الأطراف الثلاثين في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (UNFCCC COP 30).

وأشارت خلال اللقاء إلى القواسم المشتركة الواسعة بين البلدين في صناعة النفط والغاز، وأكدت أهمية تنفيذ المشاريع البيئية المشتركة، خاصة في مجال الالتزام بالمعايير وتنظيف واستعادة المناطق الملوثة في التربة والمياه.

وأضافت أنصاري: ينبغي تطوير التعاون بين إيران والكويت، سواءً في إطار الاتفاقية الإقليمية للخليج الفارسي وبحر عُمان أو في إطار العلاقات الثنائية، لحماية البيئة البحرية للخليج الفارسي.

وأعلنت مساعدة رئيس الجمهوریة استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتطوير وتحديث الاتفاقية البيئية القائمة بين البلدين.

من جانبه رحب وزير النفط الكويتي خلال اللقاء بهذا المقترح، مؤكدا تبادل الوفود من الخبراء والتعاون لتحديث هذه الاتفاقية.

وأشار إلى أهمية العلاقات التاريخية بين إيران والكويت، وقال إن العلاقات بين البلدين تتجاوز مجرد الجوار، وتتمتع بروابط خاصة وعميقة.

