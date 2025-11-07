غوتريش: إيران تلعب دورا نشطا بمناقشات عالمية حول تغير المناخ

ونقل "غوتیريش" على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP30) في البرازيل، تحياته الخاصة إلى رئيس الجمهوریة والشعب الإيراني العظيم واعتبر حضور وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة مساعدة رئيس الجمهورية في هذا المؤتمر الاستراتيجي أمرا مهما وأكد دور إيران النشط في المناقشات العالمية المتعلقة بتغير المناخ.

من جانبه أشارت رئيسة منظمة حماية البيئة الإيرانية "شينا أنصاري" في هذا اللقاء إلى العقوبات الأحادية الجانب الجائرة وغير القانونية وأكدت: يجب حماية القطاع البيئي من الإجراءات القسرية ويجب مواصلة التعاون الدولي في هذا المجال دون قيود ومع الترکیز على المصالح العالمية المشتركة.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة هذا الرأي أيضا، مشيرا إلى أهمية فهم تداعیات تغير المناخ على البلدان المختلفة، وأعتبر "العدالة المناخية" وإيلاء اهتمام متساوٍ للتقلیص من الأضرار الناجمة عن تغير المناخ من الأولويات الرئيسية للهيئات التابعة للأمم المتحدة.

ويعقد مؤتمر تغير المناخ كل عام في شهر نوفمبر/تشرين الثاني بمواضيع مختلفة تتعلق بالمحورين الرئيسيين "التكيف مع تغير المناخ" و"الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري".

ویكتسب حضور وفد بلادنا رفيع المستوى في هذا الاجتماع أهمية خاصة. ومن جهة أخرى، يمكن لهذا الحضور أن يُتيح منصة للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع الدول الأخرى في مجال نقل الخبرات والتكنولوجيا، والاستفادة من التسهيلات الدولية لمكافحة تغير المناخ.

ويعقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP30) في مدينة بيليم البرازيلية في الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر 2025. وهذه هي المرة الأولى التي یعقد فيها الاجتماع في منطقة الأمازون.

وتُركّز أهداف المؤتمر ومحاوره الرئيسية على التنمية المستدامة وحماية البيئة ومكافحة تغير المناخ.