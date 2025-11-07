بيان السفارة الأميركية: غطاء دبلوماسي جديد لاستمرار العدوان على لبنان

الجمعة ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٥
٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش
بيان السفارة الأميركية: غطاء دبلوماسي جديد لاستمرار العدوان على لبنان
لم تتوقف الانتهاكات الأميركية لسيادة لبنان عند حدود التهديدات المتكررة التي تطلقها واشنطن عبر مسؤوليها، بل تجاوزت ذلك إلى تدخلٍ سافر في الشؤون الداخلية، يفضح مجدداً دور الولايات المتحدة في إدارة العدوان الإسرائيلي على لبنان وتغطيته.

وذكرت المنار انه بعد ساعات على ما كشفته إدارة البث الإسرائيلية من أنّ ما أسمته موجة التصعيد الأخيرة ضد لبنان جرت بتنسيقٍ مباشر مع الجانب الأميركي، جاءت السفارة الأميركية في بيروت لتؤكد المسار ذاته، من خلال بيانٍ حربيٍّ لا دبلوماسيّ، زعمت فيه انها “ستستخدم كل الوسائل لمنع حزب الله من تهديد لبنان والمنطقة”.

وتتذرع الإدارة الأميركية بما تسميه “مكافحة تمويل الإرهاب”، لتبرّر إجراءاتها العدوانية على المصارف والمؤسسات اللبنانية، فيما تؤكد الوقائع أن الهدف الحقيقي هو خنق بيئة المقاومة والضغط على اللبنانيين اقتصادياً خدمةً للمشروع الإسرائيلي الأميركي المشترك.

هذا و لم يصدر أي موقف رسمي لبناني يوازي حجم هذا التعدي الصارخ على السيادة الوطنية، فلا تعليق من الحكومة أو رئيسها، ولا استدعاء لوزارة الخارجية للسفيرة الأميركية التي تواصل التعامل مع لبنان كأرضٍ خاضعة للوصاية الأميركية.

بهذا البيان، تكشف واشنطن مجدداً عن وجهها الحقيقي: شريك مباشر في العدوان، ومحرّك أساسي لحصار لبنان ومحاولات تركيعه تحت عناوين زائفة.

اقرأ ايضا.. شهيد و3 إصابات في عدوان صهيوني على جنوب لبنان

تصعيد إسرائيلي بجنوب لبنان ورسائل حزب الله تفتح باب التفاوض الحذر

لبنان تستضيف الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر القومي العربي 

