ويكيبيديا تعدل مقالاً عن "الإبادة الجماعية في غزة" لصالح إسرائيل

فبين علماء القانون الدولي الذين قالوها بصراحة "نعم ما يجري إبادة مكتملة الأركان في قطاع غزة" ومؤسس ويكيبيديا نفسه الذي هرع لنزع المصطلح خوفا على الحياد.. يقف هنا القارئ أمام سؤال أبسط من أن يناقش "إذا لم تكن إبادة فبما نصف قتل الأطفال وهدم البيوت وتحويل العيش في القطاع إلى جحيم؟"

إذن غزة تحاصر بالبارود وتحاكم بالكلمات.. طبعا لم تمر محاولات التلاعب بتعريف الإبادة الجماعية في موسوعة ويكيبيديا مرور الكرام، فمع كل تعديل يحاول تبييض الجريمة الإسرائيلية يتقدم النشطاء بخطاب واضحا جدا "الكلمات لا تنقذ المجرمين بل تفضحهم".

على المنصات الرقمية اشتعل النقاش.. وغضب عارم اجتاح فيسبوك وانستغرام وإكس، رفضا لمحاولات شطب الحقيقة من صفحات التاريخ الرقمي.. واعتبار ما يجري في غزة هو "نزاع" بدلا من إبادة ممنهجة.

فهل صار تعريف الجرائم خاضعا لمزاج السياسة؟ وبالأساس هل سيتحول هذا القتل الجماعي إلى مجرد خلاف تحرير؟

عبر منصة إيكس وفيسبوك تفاعل النشطاء.. عبر منصة إيكس احمد اليحري يقول: فضيحة تهز ويكيبيديا: تسريب نقاش بين محرري ويكيبيديا حول ضغوط هائلة بشأن تعديل مقالات متعلقة بجرائم الإبادة في غزة.. ملاحظة: في الصور أحدهم يقول: هذا ليس أسلوب ويكيبيديا ولا نعمل بقرارات عليا.

وإلى منصة فيسبوك.. إلى هند البستاني: التحرير لا يبدأ فقط من الصفحات، بل من العدالة والاعتراف، ومن يغير الأسماء يغير الواقع."

إلى زياد علي: حماية المقالة لا تكون بحذف الكلمة بل بوقف الجريمة، من يغير الوصف يغير الجريمة نفسها.

