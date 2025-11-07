نقطة تواصل

ويكيبيديا تعدل مقالاً عن "الإبادة الجماعية في غزة" لصالح إسرائيل

الجمعة ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٥
٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش
في قلب موسوعة الحياد المزعوم إشتعل الجدل: هل ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية أو مجرد ادعاءات لا تستحق الذكر بلا تنوية.. صفحة ويكيبيديا المعنونة بإبادة غزة لم تكن مجرد عنوان بل ساحة معركة أخرى تخاض بالكلمات والتصنيفات أيضا.. ويحاول البعض فيها محول الحقيقة كما تمحى المدن عن وجه الخريطة.

فبين علماء القانون الدولي الذين قالوها بصراحة "نعم ما يجري إبادة مكتملة الأركان في قطاع غزة" ومؤسس ويكيبيديا نفسه الذي هرع لنزع المصطلح خوفا على الحياد.. يقف هنا القارئ أمام سؤال أبسط من أن يناقش "إذا لم تكن إبادة فبما نصف قتل الأطفال وهدم البيوت وتحويل العيش في القطاع إلى جحيم؟"

إذن غزة تحاصر بالبارود وتحاكم بالكلمات.. طبعا لم تمر محاولات التلاعب بتعريف الإبادة الجماعية في موسوعة ويكيبيديا مرور الكرام، فمع كل تعديل يحاول تبييض الجريمة الإسرائيلية يتقدم النشطاء بخطاب واضحا جدا "الكلمات لا تنقذ المجرمين بل تفضحهم".

على المنصات الرقمية اشتعل النقاش.. وغضب عارم اجتاح فيسبوك وانستغرام وإكس، رفضا لمحاولات شطب الحقيقة من صفحات التاريخ الرقمي.. واعتبار ما يجري في غزة هو "نزاع" بدلا من إبادة ممنهجة.

فهل صار تعريف الجرائم خاضعا لمزاج السياسة؟ وبالأساس هل سيتحول هذا القتل الجماعي إلى مجرد خلاف تحرير؟

عبر منصة إيكس وفيسبوك تفاعل النشطاء.. عبر منصة إيكس احمد اليحري يقول: فضيحة تهز ويكيبيديا: تسريب نقاش بين محرري ويكيبيديا حول ضغوط هائلة بشأن تعديل مقالات متعلقة بجرائم الإبادة في غزة.. ملاحظة: في الصور أحدهم يقول: هذا ليس أسلوب ويكيبيديا ولا نعمل بقرارات عليا.

وإلى منصة فيسبوك.. إلى هند البستاني: التحرير لا يبدأ فقط من الصفحات، بل من العدالة والاعتراف، ومن يغير الأسماء يغير الواقع."

إلى زياد علي: حماية المقالة لا تكون بحذف الكلمة بل بوقف الجريمة، من يغير الوصف يغير الجريمة نفسها.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

