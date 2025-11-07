توغل إسرائيلي 'دون رادع': ريف القنيطرة يشهد مرور 6 آليات عسكرية

كما قامت القوات بنصب حاجز في مفرق جورة الشيخ بريف القنيطرة الشمالي، ما أدى إلى قطع الطريق ومنع مرور المارة.

يأتي ذلك وسط تخوف الأهالي من التحركات الإسرائيلية المتكررة جنوب سوریا دون مانع أو رادع.

وكان المرصد السوري، قد رصد صباح يوم أمس الخميس، تحركات ميدانية ليلية لقوات إسرائيلية قرب الشريط الحدودي في القنيطرة، حيث تحرك رتل يضم 7 آليات عسكرية عبر “بوابة العشة” باتجاه قرية “الرفيد” بريف القنيطرة الجنوبي، تزامناً مع تحليق طيران استطلاع في أجواء المنطقة.

وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة الانتهاكات المتكررة التي تشهدها المنطقة الحدودية، وسط غياب أي تصريح رسمي أو تعليق من الجهات المعنية لرفض أو إدانة هذه التوغلات على الأقل.