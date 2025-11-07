توغل إسرائيلي 'دون رادع': ريف القنيطرة يشهد مرور 6 آليات عسكرية

الجمعة ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٥
٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش
توغل إسرائيلي 'دون رادع': ريف القنيطرة يشهد مرور 6 آليات عسكرية
توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي متكوّنة من 6 آليات عسكرية، عبر بلدتي “حضر” و”طرنجة”. حيث توجه الرتل العسكري إلى قرية “عين البيضا”، ومن ثم نحو قرية “أوفانيا” ومنها إلى قرية “الحرية” ولاحقاً نحو بلدة “الحميدية” بريف القنيطرة الشمالي.

كما قامت القوات بنصب حاجز في مفرق جورة الشيخ بريف القنيطرة الشمالي، ما أدى إلى قطع الطريق ومنع مرور المارة.

يأتي ذلك وسط تخوف الأهالي من التحركات الإسرائيلية المتكررة جنوب سوریا دون مانع أو رادع.

وكان المرصد السوري، قد رصد صباح يوم أمس الخميس، تحركات ميدانية ليلية لقوات إسرائيلية قرب الشريط الحدودي في القنيطرة، حيث تحرك رتل يضم 7 آليات عسكرية عبر “بوابة العشة” باتجاه قرية “الرفيد” بريف القنيطرة الجنوبي، تزامناً مع تحليق طيران استطلاع في أجواء المنطقة.

إقرأ أيضا.. توغلات إسرائيلية متكررة في القنيطرة.. توسع عسكري وضغوط على السكان

وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة الانتهاكات المتكررة التي تشهدها المنطقة الحدودية، وسط غياب أي تصريح رسمي أو تعليق من الجهات المعنية لرفض أو إدانة هذه التوغلات على الأقل.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

قوات الإحتلال تنفذ 8 توغلات الى ريف القنيطرة في أقل من 24 ساعة

قوات الإحتلال تنفذ 8 توغلات الى ريف القنيطرة في أقل من 24 ساعة

قوات الإحتلال تنفذ 8 توغلات الى ريف القنيطرة في أقل من 24 ساعة

قوات الإحتلال تنفذ 8 توغلات الى ريف القنيطرة في أقل من 24 ساعة

توغل إسرائيلي نادر في الاراضي السورية..التفاصيل

توغل إسرائيلي نادر في الاراضي السورية..التفاصيل

توغل إسرائيلي نادر في الاراضي السورية..التفاصيل

توغل إسرائيلي نادر في الاراضي السورية..التفاصيل

توغلات إسرائيلية متكررة في القنيطرة.. توسع عسكري وضغوط على السكان

توغلات إسرائيلية متكررة في القنيطرة.. توسع عسكري وضغوط على السكان

توغلات إسرائيلية متكررة في القنيطرة.. توسع عسكري وضغوط على السكان

توغلات إسرائيلية متكررة في القنيطرة.. توسع عسكري وضغوط على السكان

بـ10 آليات عسكرية.. قوة 'إسرائيلية' تتوغل لريف القنيطرة وتستجوب مدنيين

بـ10 آليات عسكرية.. قوة 'إسرائيلية' تتوغل لريف القنيطرة وتستجوب مدنيين

بـ10 آليات عسكرية.. قوة 'إسرائيلية' تتوغل لريف القنيطرة وتستجوب مدنيين

بـ10 آليات عسكرية.. قوة 'إسرائيلية' تتوغل لريف القنيطرة وتستجوب مدنيين

0% ...

آخرالاخبار

توغل إسرائيلي 'دون رادع': ريف القنيطرة يشهد مرور 6 آليات عسكرية

إجماع عربي في بيروت على دعم المقاومة ورفض التطبيع.. إليكم التفاصيل

بقائي: كانت واضحة جدا مشاركة أميركا بشكل كامل بجريمة العدوان علينا

النائب حمادة: التفاوض مسار لابتلاع لبنان

خطيب زاده: إحياء المحادثات النووية مرهون بسلوك الولايات المتحدة

واشنطن في مأزق.. الإغلاق الحكومي يوقف الطيران ويجوّع الملايين!

تجارب أميركا النووية ستطلق تفاعلا متسلسلا يهدد الأمن الدولي

السيد فضل الله: مفهوم السّيادة لا يتجزّأ

آثار خياطة وشقوق ممتدة على أجساد شهداء سلمها الاحتلال

أميركا تواصل سياسة الإبقاء على العراق ضعيفاً