الجهاد الإسلامي: التصعيد العسكري الإسرائيلي الممنهج في الضفة بهدف الاستيلاء على الأرض لتحويلها إلى مستوطنات
مركز فلسطين للأسرى: الاحتلال يعتقل 7500 شخصا بالضفة والقدس في 2025 بينهم 600 طفل
الإعلام العبري: رئيس أرض الصومال يخطط لزيارة رسمية لـ "أسرائيل" الشهر المقبل
الصين تحذر امريكا من مغبة تسليح تايوان: "من يلعب بالنار سيدفع الثمن"
وزير الداخلية التركي يعلن اعتقال 125 شخصا يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش
إسماعيل بقائي: الحل الوحيد لأزمة اليمن هو الحوار الشامل وتنفيذ خارطة الطريق وتشكيل حكومة شاملة في إطار وحدة أراضيه
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: نتابع عن كثب تطورات اليمن وندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس
الأركان العامة للقوات اليمنية تعزي حركة حماس والشعب الفلسطيني باستشهاد ثلة من قادة القسام
الرئيس الإيراني: العدو يراهن على المشاكل الاقتصادية لإسقاط البلاد التي يدرك أنه لا يسيطر عليها بالقصف
وسائل إعلام عبرية: المصادقة على بناء 126 وحدة استيطانية في بؤرة صانور شمال الضفة

بالفيديو..

غزة تحت الخطر: خروقات الإحتلال تتصاعد والتهجير يلوح من جديد!

الأربعاء ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش
مع مرور 54 يوما على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تواصلت الخروقات الإسرائيلية، مما أسفر عن استشهاد فلسطينيين خارج الخط الأصفر في حي الزيتون، كما أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد سبعة أشخاص منذ صباح الثلاثاء بنيران الاحتلال.

وشملت الخروقات غارات جوية على مدينة رفح جنوب القطاع، واستهداف المدفعية للمناطق الشرقية في خانيونس و بيت لاهيا شمالي القطاع، مع تدمير مبان سكنية في حي التفاح بمدينة غزة. وأكدت وزارة الصحة في غزة أن إجمالي الشهداء منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلغ 360 فلسطينيا.

هذه الخروقات جاءت في وقت دعت فيه حركة حماس الوسطاء والدول الضامنة إلى التحرك العاجل لإلزام الاحتلال بالاتفاق ووقف الخروقات، مشيرة إلى استمرار استهداف النازحين خارج الخط الأصفر، ومطالبة بفتح معبر رفح لتخفيف الأزمة الإنسانية.

وفي سياق متصل، أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس عن تسليم جثة أسير إسرائيلي للصليب الأحمر.

ومع محاولات الاحتلال تصوير فتح معبر رفح كخيار لتهجير سكان القطاع، أكدت مصر رفضها القاطع لأي تهجير لسكان غزة، موضحة أنها ستسمح فقط بعودة أهالي غزة الموجودين في مصر واستقبال الجرحى والحالات الإنسانية، ونافية أي تنسيق لإخراج السكان، ومشددة على إبلاغ الولايات المتحدة والوسطاء بهذا الموقف.



شاهد أيضا.. مراسل العالم: وثيقة تكشف تورط نتنياهو والاقتحامات تتصاعد بالضفة




في المقابل، نقلت وسائل إعلام عبرية تصريحات لمسؤول إسرائيلي تشير إلى أن تل أبيب فتحت المعابر لخروج السكان، مؤكدة أن رفض الجانب المصري لاستقبالهم هو 'مشكلته'.

على صعيد متصل، حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن الخطة الأميركية لقطاع غزة تتضمن ترتيبات قد تؤدي إلى تهجير قسري للفلسطينيين وفرض سيطرة طويلة الأمد غير قانونية، بما في ذلك حبس جماعي للمدنيين وفرض بيئة قسرية تحد من حرية الحركة والتحكم بالمساعدات الأساسية.

وأشار المرصد إلى أن الخطة تشمل وضع أكثر من نصف مساحة القطاع تحت سيطرة عسكرية مشددة، مع سيطرة أمنية واقتصادية كاملة على الشريط الساحلي، وإنشاء مدن من الحاويات السكنية في 'المنطقة الخضراء'، ما يعكس تصاعد التهديدات الإنسانية والسياسية على الفلسطينيين في غزة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

ترامب دأب على وصف 'زيلينسكي' بـ'الوضيع'خلال لقاءاته الخاصة

فنزويلا تصف استهداف مقر إقامة بوتين بـ'العمل الإرهابي'

قدرات ايران الصاروخية تضاعفت والعدو سيتلقى ردا اقوى لو تطاول مجددا

ترامب يقرر سحب الحرس الوطني من 'شيكاغو' و'لوس انجلوس' و'بورتلاند'

بعثة ايران الاممية توجه رسالة لغروسي حول تهديدات أميركا الأخيرة

'حماس' تؤكد وحدة مصير جميع الفلسطينيين في مواجهة العدوان

اللواء جعفري: ردنا على العدو سيكون أقسى بكثير لو شن شن الحرب مجددا

نواف سلام يعد اللبنانيين بمتابعة العمل لإزالة الاحتلال وبسط سلطة الدولة

ايران تتسلم أوراق اعتماد سفراء لبنان وقيرغيزستان وألمانيا الجدد

عراقجي يؤكد لنظيره البحريني ضرورة الحوار بين جميع الأطراف اليمنية