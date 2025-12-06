عاجل:
"الغارديان": يتصرف ترامب بتلقائية ويدير الأمور بلا خطة واضحة؛ في الساعات المقبلة سيعتمد مستقبل الاقتصاد العالمي على الإرادة المتقلبة لرئيسٍ يقوده غروره ومجاملات مستشاريه
"الغارديان": رغم ادعاءات ترامب المتغطرسة بشأن تدمير القدرة العسكرية الإيرانية، تظل إيران مسيطرة على مضيق هرمز
"الغارديان": لغة ترامب وتهديداته تلحق مزيداً من الضرر بالمصداقية العالمية والمكانة الأخلاقية لأمريكا
"الغارديان": تغريدات ترامب المليئة بالألفاظ النابية على منصات التواصل هزّت مكانة رئيس الولايات المتحدة. تهديداته تُعد وفق اتفاقيات جنيف جريمة حرب
"الغارديان": تهديدات ترامب لإيران ليست قوة — إنها فضيحة أخلاقية واستراتيجية"
مندوب إيران لدى مجلس الأمن: السفن المرتبطة بالمعتدين لا يحق لها المرور عبر مضيق هرمز وسيتم التعامل معها وفقا للأطر القانونية المعمول بها
مندوب إيران لدى مجلس الأمن: نص مشروع القرار يشجع العدو الأمريكي والإسرائيلي على مواصلة عدوانهم غير القانوني وجرائمهما البشعة
مندوب إيران لدى مجلس الأمن: التدابير القانونية التي اتخذتها إيران في مضيق هرمز جاءت ممارسة لحقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا لميثاق الأمم المتحدة
مندوب إيران لدى مجلس الأمن: مشروع القرار الذي طرح على المجلس يشوه الحقائق من خلال تحميل إيران المسؤولية بينما يتجاهل الأسباب الجذرية للأزمة
مندوب إيران في مجلس الأمن: مشروع القرار الذي طرح على المجلس كان معيبا من الناحية القانونية والسياسية

السبت ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش
دول عربية وإسلامية تستنكر خطة صهيونية في رفح
أعربت دول عربية وإسلامية عن قلقها البالغ واستنكارها لتصريحات إسرائيلية حول فتح رفح باتجاه واحد، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على حرية حركة الفلسطينيين وفتح المعبر في الاتجاهين.

وتشمل هذه الدول السعودية ومصر والأردن والإمارات وتركيا وقطر وإندونيسيا وباكستان، التي شددت على خطورة فتح المعبر باتجاه واحد لإخراج سكان قطاع غزة نحو الأراضي المصرية."

وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية السعودية أن وزراء خارجية الدول المعنية شددوا على رفضهم القاطع لأي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج وطنهم، مؤكدين أن مثل هذه الخطوات تُعدّ انتهاكاً خطيراً لكل الأعراف والقوانين الدولية.

وأكد الوزراء ضرورة الالتزام بما ورد في الخطة الأمريكية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتي تنص على فتح معبر رفح في الاتجاهين، وتضمن حرية حركة سكان القطاع، وعدم إجبار أي طرف على المغادرة. كما دعوا إلى توفير الظروف التي تسمح للفلسطينيين بالبقاء في أرضهم والمساهمة في إعادة إعمار وطنهم ضمن رؤية شاملة لاستعادة الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية.

وجدد الوزراء تقديرهم لما وصفوه بالتزام الرئيس ترامب بدفع مسار السلام في المنطقة، مؤكدين أهمية المضي في تنفيذ خطته كاملة دون تأجيل، وبما يعزز الأمن الإقليمي ويكرّس أسس الاستقرار.

إقرأ أيضا| مفتي سلطنة عُمان: اتفاق وقف النار بغزة لم يُفض الى اي نتيجة

وفي السياق، كانت الحكومة الصهيونية قد أعلنت أن إعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين لن تتم قبل استعادة جميع جثامين المحتجزين لديها، في موقف أثار غضبا واسعا في المنطقة.

وشدد وزراء الخارجية في بيانهم على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل في قطاع غزة، وإنهاء معاناة المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بلا قيود، إضافة إلى إطلاق برامج التعافي المبكر وإعادة إعمار ما دمره العدوان الصهيوني.

كما دعوا إلى تهيئة الظروف اللازمة لعودة السلطة الفلسطينية إلى تسلّم مسؤولياتها في القطاع، بما يمهّد لمرحلة جديدة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الوزراء استعداد دولهم لمواصلة العمل والتنسيق مع الولايات المتحدة وجميع الأطراف الدولية المعنية لضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803 والقرارات ذات الصلة. وشددوا على ضرورة توفير البيئة السياسية الملائمة لتحقيق سلام عادل وشامل يستند إلى الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، ويقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لما ورد في بيان الخارجية السعودية.

القرار 2803.. إلغاء حق تقرير مصير الفلسطينيين

القرار 2803.. إلغاء حق تقرير مصير الفلسطينيين

القرار 2803.. إلغاء حق تقرير مصير الفلسطينيين

القرار 2803.. إلغاء حق تقرير مصير الفلسطينيين

تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة.. شهيد واقتحامات واعتداءات المستوطنين

تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة.. شهيد واقتحامات واعتداءات المستوطنين

تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة.. شهيد واقتحامات واعتداءات المستوطنين

تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة.. شهيد واقتحامات واعتداءات المستوطنين

القرار 2803.. إلغاء حق تقرير مصير الفلسطينيين

القرار 2803.. إلغاء حق تقرير مصير الفلسطينيين

القرار 2803.. إلغاء حق تقرير مصير الفلسطينيين

القرار 2803.. إلغاء حق تقرير مصير الفلسطينيين

تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة.. شهيد واقتحامات واعتداءات المستوطنين

تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة.. شهيد واقتحامات واعتداءات المستوطنين

تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة.. شهيد واقتحامات واعتداءات المستوطنين

تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة.. شهيد واقتحامات واعتداءات المستوطنين

قوة إيران تُجبر ترامب على إبرام صفقة

قاليباف: الصهيونية أيديولوجية عنصرية

عراقجي يعلق على نقاط مهمة في اقتراح وقف إطلاق النار

المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: كافة أهداف الحرب تحققت تقريبًا

ثمانية أبريل: من ذكرى الاستقلال الحقيقي إلى الردعِ الحقيقي

إيران تدعو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لإدانة الهجمات على بنيتها التحتية المدنية

استهداف مراكز وتجمع جنود الاحتلال والتحكم القيادي بالاراضي المحتلة

سلاسل بشرية احتجاجا على تهديدات ترامب بقصفه الجسور والطاقة

بقائي: لا شك في تغلُّب قوة الحكمة والايمان على نهج الغطرسة والبلطجة الخاوي

مهاجراني: التهديدات لن تخلق أي خلل في استقرار المواطنين