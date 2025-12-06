"كاس العالم 2026".. مواجهه إيران في صدارة حديث المدربين

وقال مدرب نيوزيلندا دارين بيزلي إن القرعة وضعت فريقه أمام “مباريات صعبة”، لكنه أعرب عن ثقته بقدرة لاعبيه على المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية.

وأضاف "اللعب ضد لاعبين من الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال سيكون تحديا كبيرا".. أنا متحمس جدا… لا توجد مباريات سهلة، ومفتاح نجاحنا هو الدفاع الجيد وصناعة الفرص".

أما مدرب بلجيكا "رودي غارسيا" فاعتبر أن المجموعة تفرض مواجهات جديدة على فريقه، مشيرًا إلى أن بلجيكا لم تواجه من قبل منتخبي إيران ونيوزيلندا. وقال "لا نعرفهما جيدًا، لكننا نعلم ما ينتظرنا.. كأس العالم يبدأ الآن، وسنقدم كل ما لدينا لنكون في الصدارة ونواصل البطولة بأفضل صورة".

من جانبه، وصف مدرب منتخب مصر حسام حسن المجموعة بأنها "متنوعة وقوية"، قائلاً "لدينا فريق عالمي مثل بلجيكا، وفريق آسيوي كبير مثل إيران، وفريق مجتهد كمنتخب نيوزيلندا.. منذ توليتي المهمة نلعب دائما من أجل الفوز، وحققنا نتائج جيدة حتى الآن".

وتعد المجموعة السابعة من المجموعات التي أثارت الاهتمام نظرا لتقارب مستويات منتخباتها وتنوع مدارسها الكروية.



وفيما يلي جدول قرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026:

