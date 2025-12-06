عاجل:
ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 70,386 منذ أكتوبر 2023
الاحتلال يوسع المنطقة الصفراء بعد تقدم آلياته باتجاه منطقة الرقب ببلدة بني سهيلا شرقي خانيونس
الطيران الحربي السعودي نفّذ غارات جوية استهدفت قوات المجلس الانتقالي في محور الغيضة بمحافظة المهرة
تكليف ديلسي رودريغيز بتولي رئاسة فنزويلا مؤقتًا وواشنطن تصدر لائحة اتهامات بحق مادورو
اعلام يمني: "قوات درع الوطن" تبدأ تسلم الأسلحة الثقيلة من "قوات المجلس الانتقالي" في محافظة المهرة
عمليات نسف ضخمة نفذها الاحتلال شرق مدينة غزة
أونروا: 12 ألف طفل فلسطيني يعيشون حالة نزوح قسري بالضفة الغربية
مصادر لبنانية: مسيّرة للعدو استهدفت سيارة على طريق عام تبنين-الجميجمة وصفد البطيخ جنوب لبنان
زوجة نائب رئيس ادارة ترامب نشرت خريطة غرينلاند بألوان العلم الأمريكي مع تعليق بكلمة "قريباً"
ترامب لمجلة "أتلانتك": رئيسة فنزويلا المؤقتة ستواجه مصيرا أسوأ من مادورو إذا لم تستجب للمطالب الأمريكية

"كاس العالم 2026".. مواجهه إيران في صدارة حديث المدربين

السبت ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش
علق كل من مدربي بلجيكا ومصر ونيوزيلندا على قرعة المجموعة السابعة (G) لكأس العالم حيث تضم منتخب إيران إلى جانب بلجيكا ومصر ونيوزيلندا.

وقال مدرب نيوزيلندا دارين بيزلي إن القرعة وضعت فريقه أمام “مباريات صعبة”، لكنه أعرب عن ثقته بقدرة لاعبيه على المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية.

وأضاف "اللعب ضد لاعبين من الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال سيكون تحديا كبيرا".. أنا متحمس جدا… لا توجد مباريات سهلة، ومفتاح نجاحنا هو الدفاع الجيد وصناعة الفرص".

أما مدرب بلجيكا "رودي غارسيا" فاعتبر أن المجموعة تفرض مواجهات جديدة على فريقه، مشيرًا إلى أن بلجيكا لم تواجه من قبل منتخبي إيران ونيوزيلندا. وقال "لا نعرفهما جيدًا، لكننا نعلم ما ينتظرنا.. كأس العالم يبدأ الآن، وسنقدم كل ما لدينا لنكون في الصدارة ونواصل البطولة بأفضل صورة".

من جانبه، وصف مدرب منتخب مصر حسام حسن المجموعة بأنها "متنوعة وقوية"، قائلاً "لدينا فريق عالمي مثل بلجيكا، وفريق آسيوي كبير مثل إيران، وفريق مجتهد كمنتخب نيوزيلندا.. منذ توليتي المهمة نلعب دائما من أجل الفوز، وحققنا نتائج جيدة حتى الآن".

وتعد المجموعة السابعة من المجموعات التي أثارت الاهتمام نظرا لتقارب مستويات منتخباتها وتنوع مدارسها الكروية.

وفيما يلي جدول قرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026:

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

اليكم نتيجة قرعة كأس العالم 2026.. ايران مع بلجيكا ومصر ونيوزيلندا

اليكم نتيجة قرعة كأس العالم 2026.. ايران مع بلجيكا ومصر ونيوزيلندا

متحدث الفيفا يرحب بحضور ممثلي إيران في حفل قرعة كأس العالم

متحدث الفيفا يرحب بحضور ممثلي إيران في حفل قرعة كأس العالم

0% ...

آخرالاخبار

وزير الخارجية الكوبي: سلوك الولايات المتحدة يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولإعلان أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي منطقةَ سلام ولمبدأ سيادة الدول

ترامب يتهم الرئيس الكولومبي بإنتاج الكوكايين ويلمح إلى عملية عسكرية محتملة

الحكومة الكوبية تعلن مقتل 32 من مواطنيها خلال الاعتداء الأميركي على فنزويلا

ترامب: علينا أن نفعل شيئا بشأن المكسيك فالمكسيك يجب أن تضبط أمورها!

تنسيقية المقاومة العراقية: نرفض أيّ حديث عن سلاحنا قبل تحقيق السيادة الكاملة

استئناف المحادثات السورية -الإسرائيلية في باريس

السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف: قد يتحول انتصار الولايات المتحدة المؤقت في فنزويلا إلى كارثة بالنسبة لترامب

ترامب: من غير المرجح أن يكون هناك تدخل عسكري أميركي في كوبا لأن البلاد تبدو مستعدة للسقوط من تلقاء نفسها!

رودريغيز: الهجوم الأمريكي واعتقال مادورو يحمل دلالات صهيونية

كولومبيا.. الرئيس غوستافو بيترو: أرفض بشدة هذا الموقف الإمبراطوري الذي يريد أن يعيد فنزويلا بعد نضال بوليفار إلى مستعمرة

الأكثر مشاهدة

مكالمة هاتفية بين عراقجي ونظيره الفنزويلي

رودريغيز: فنزويلا لن تكون مستعمرة لأي دولة.. ونطالب بالإفراج الفوري عن مادورو وزوجته

رويترز: طائرة تقل مادورو وصلت قبل قليل إلى نيويورك

عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني يعلن أنه اتصل بالرئيس ترامب وعبر له عن معارضته للإجراء الذي نُفذ في فنزويلا

وزارة الخارجية الكوبية: ندين بأشد العبارات العدوان العسكري الذي شنته الولايات المتحدة على فنزويلا

'المجلس الانتقالي' في اليمن: نرحب بدعوة السعودية لرعاية حوار جنوبي يمني

الدفاع البريطانية: سلاح الجو البريطاني وطائرات فرنسية نفذوا غارة مشتركة على منشأة تحت الأرض قرب تدمر بسوريا

اعلام أمريكي: سيتم نقل مادورو بمروحية إلى موقع في مدينة نيويورك حيث ستتم إجراءات التحقيق معه

أعضاء في الكونغرس ينتقدون عملية فنزويلا: حرب بلا تفويض وفشل دستوري

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا

ترامب: القوات الأمريكية لن تتمركز في فنزويلا في هذه الحالة!