الجهاد الإسلامي: التصعيد العسكري الإسرائيلي الممنهج في الضفة بهدف الاستيلاء على الأرض لتحويلها إلى مستوطنات
مركز فلسطين للأسرى: الاحتلال يعتقل 7500 شخصا بالضفة والقدس في 2025 بينهم 600 طفل
الإعلام العبري: رئيس أرض الصومال يخطط لزيارة رسمية لـ "أسرائيل" الشهر المقبل
الصين تحذر امريكا من مغبة تسليح تايوان: "من يلعب بالنار سيدفع الثمن"
وزير الداخلية التركي يعلن اعتقال 125 شخصا يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش
إسماعيل بقائي: الحل الوحيد لأزمة اليمن هو الحوار الشامل وتنفيذ خارطة الطريق وتشكيل حكومة شاملة في إطار وحدة أراضيه
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: نتابع عن كثب تطورات اليمن وندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس
الأركان العامة للقوات اليمنية تعزي حركة حماس والشعب الفلسطيني باستشهاد ثلة من قادة القسام
الرئيس الإيراني: العدو يراهن على المشاكل الاقتصادية لإسقاط البلاد التي يدرك أنه لا يسيطر عليها بالقصف
وسائل إعلام عبرية: المصادقة على بناء 126 وحدة استيطانية في بؤرة صانور شمال الضفة

السبت ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٥
٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش
مصر: نرفض أي حكم خارجي لغزة.. الفلسطينيون قادرون على إدارة شؤونهم
أكد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم السبت، أن "أولويات مصر الآن تركز على ترسيخ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والانتقال السريع للمرحلة الثانية".

وشدد عبد العاطي، خلال منتدى الدوحة 2025، على ضرورة إدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والطبية مع بدء الإعداد لإعادة الإعمار، خاصة مع حلول فصل الشتاء.

وأشار إلى أن "إسرائيل" تنتهك الاتفاق يومياً، متذرعة بأن الجانب الآخر هو المخالف، مطالباً بنشر مراقبين دوليين لضبط الوضع، وأكد أن نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة يجب أن يتم فوراً.

وأضاف: "الفلسطينيون قادرون على إدارة شؤونهم، وغزة والضفة الغربية جزء لا يتجزأ من دولة فلسطينية مستقلة، ولا نقبل بتقسيم القطاع".

وأوضح عبد العاطي، أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري على مدار الساعة، لكن إسرائيل تغلقه من جانب غزة، داعياً إلى فتح كافة المعابر لتدفق المساعدات، مؤكداً أن المعبر لن يكون بوابة للتهجير، وأن مصر ستستمر في دعم الفلسطينيين للبقاء على أراضيهم.

إقرأ ايضاً..مشعل يطالب بتشكيل جيش من الأمة لتحرير الأقصى ومواجهة "إسرائيل"

ورفض أي حكم خارجي لغزة، مؤكداً أن الدولة الفلسطينية تشمل غزة والضفة وجميع الأراضي المحتلة منذ يونيو 1967، مشيراً إلى تفاقم الوضع في الضفة الغربية أكثر من غزة بسبب هجمات المستوطنين اليومية لترهيب السكان ودفعهم للانتقال.

وأكد عبد العاطي، أن خطة ترامب للسلام يجب أن تُعامل كوحدة واحدة، تنص على انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة في المرحلة الثانية كشرط أساسي للاستقرار، مع تمكين السلطة الفلسطينية من الانتشار في غزة لضمان الوحدة مع الضفة، مشدداً: "لا سلام دون دولة فلسطينية، وهو الحل الوحيد للأمن في المنطقة".

يأتى ذلك بينما يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل فترة أعياد الميلاد.

وأكد مسؤولون أمريكيون ومصدر غربي لـ"القناة 12" الإسرائيلية، أن تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة، معبرين عن أملهما في الكشف عنه خلال أسبوعين أو 3 أسابيع.

ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.

