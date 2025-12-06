وزيرا خارجية إيران ومصر يبحثان آخر التطورات الإقليمية

و تبادل الجانبان الآراء هاتفيا مساء اليوم السبت بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وبينما استعرض الوزيران العلاقات الثنائية، اتفقا على مواصلة الحوارات من أجل تطوير العلاقات بين البلدين.

كما استعرض الجانبان آخر التطورات الإقليمية، لا سيما الوضع في لبنان وغزة نتيجة استمرار اعتداءات وانتهاكات الهدنة المتكررة من قبل الكيان الصهيوني، وأكدا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بإجراءات عاجلة لوقف جرائم الكيان الصهيوني.

وفي هذا الحوار الهاتفي، تم أيضًا طرح الملف النووي الإيراني، حيث أوضح وزير الخارجية الايراني وجهات النظر الايرانية في هذا الشأن.