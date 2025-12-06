عاجل:
ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 70,386 منذ أكتوبر 2023
الاحتلال يوسع المنطقة الصفراء بعد تقدم آلياته باتجاه منطقة الرقب ببلدة بني سهيلا شرقي خانيونس
الطيران الحربي السعودي نفّذ غارات جوية استهدفت قوات المجلس الانتقالي في محور الغيضة بمحافظة المهرة
تكليف ديلسي رودريغيز بتولي رئاسة فنزويلا مؤقتًا وواشنطن تصدر لائحة اتهامات بحق مادورو
اعلام يمني: "قوات درع الوطن" تبدأ تسلم الأسلحة الثقيلة من "قوات المجلس الانتقالي" في محافظة المهرة
عمليات نسف ضخمة نفذها الاحتلال شرق مدينة غزة
أونروا: 12 ألف طفل فلسطيني يعيشون حالة نزوح قسري بالضفة الغربية
مصادر لبنانية: مسيّرة للعدو استهدفت سيارة على طريق عام تبنين-الجميجمة وصفد البطيخ جنوب لبنان
زوجة نائب رئيس ادارة ترامب نشرت خريطة غرينلاند بألوان العلم الأمريكي مع تعليق بكلمة "قريباً"
ترامب لمجلة "أتلانتك": رئيسة فنزويلا المؤقتة ستواجه مصيرا أسوأ من مادورو إذا لم تستجب للمطالب الأمريكية

وزيرا خارجية إيران ومصر يبحثان آخر التطورات الإقليمية

السبت ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش
وزيرا خارجية إيران ومصر يبحثان آخر التطورات الإقليمية
أجرى وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي اتصالًا هاتفيًا مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، وناقشا آخر التطورات الإقليمية، لا سيما الوضع في لبنان وغزة، والملف النووي الإيراني.

و تبادل الجانبان الآراء هاتفيا مساء اليوم السبت بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وبينما استعرض الوزيران العلاقات الثنائية، اتفقا على مواصلة الحوارات من أجل تطوير العلاقات بين البلدين.

كما استعرض الجانبان آخر التطورات الإقليمية، لا سيما الوضع في لبنان وغزة نتيجة استمرار اعتداءات وانتهاكات الهدنة المتكررة من قبل الكيان الصهيوني، وأكدا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بإجراءات عاجلة لوقف جرائم الكيان الصهيوني.

وفي هذا الحوار الهاتفي، تم أيضًا طرح الملف النووي الإيراني، حيث أوضح وزير الخارجية الايراني وجهات النظر الايرانية في هذا الشأن.

آخرالاخبار

وزير الخارجية الكوبي: سلوك الولايات المتحدة يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولإعلان أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي منطقةَ سلام ولمبدأ سيادة الدول

ترامب يتهم الرئيس الكولومبي بإنتاج الكوكايين ويلمح إلى عملية عسكرية محتملة

الحكومة الكوبية تعلن مقتل 32 من مواطنيها خلال الاعتداء الأميركي على فنزويلا

ترامب: علينا أن نفعل شيئا بشأن المكسيك فالمكسيك يجب أن تضبط أمورها!

تنسيقية المقاومة العراقية: نرفض أيّ حديث عن سلاحنا قبل تحقيق السيادة الكاملة

استئناف المحادثات السورية -الإسرائيلية في باريس

السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف: قد يتحول انتصار الولايات المتحدة المؤقت في فنزويلا إلى كارثة بالنسبة لترامب

ترامب: من غير المرجح أن يكون هناك تدخل عسكري أميركي في كوبا لأن البلاد تبدو مستعدة للسقوط من تلقاء نفسها!

رودريغيز: الهجوم الأمريكي واعتقال مادورو يحمل دلالات صهيونية

كولومبيا.. الرئيس غوستافو بيترو: أرفض بشدة هذا الموقف الإمبراطوري الذي يريد أن يعيد فنزويلا بعد نضال بوليفار إلى مستعمرة

الأكثر مشاهدة

مكالمة هاتفية بين عراقجي ونظيره الفنزويلي

رودريغيز: فنزويلا لن تكون مستعمرة لأي دولة.. ونطالب بالإفراج الفوري عن مادورو وزوجته

رويترز: طائرة تقل مادورو وصلت قبل قليل إلى نيويورك

عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني يعلن أنه اتصل بالرئيس ترامب وعبر له عن معارضته للإجراء الذي نُفذ في فنزويلا

وزارة الخارجية الكوبية: ندين بأشد العبارات العدوان العسكري الذي شنته الولايات المتحدة على فنزويلا

'المجلس الانتقالي' في اليمن: نرحب بدعوة السعودية لرعاية حوار جنوبي يمني

الدفاع البريطانية: سلاح الجو البريطاني وطائرات فرنسية نفذوا غارة مشتركة على منشأة تحت الأرض قرب تدمر بسوريا

اعلام أمريكي: سيتم نقل مادورو بمروحية إلى موقع في مدينة نيويورك حيث ستتم إجراءات التحقيق معه

أعضاء في الكونغرس ينتقدون عملية فنزويلا: حرب بلا تفويض وفشل دستوري

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا

ترامب: القوات الأمريكية لن تتمركز في فنزويلا في هذه الحالة!