عاجل:
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدرين: لم تبد أي دولة حتى الآن رغبة في المساعدة في نزع سلاح حماس
اليونيفيل: الهجمات على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها تمثل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701
الإعلان الدستوري الصادر عن "المجلس الانتقالي الجنوبي": حدود الدولة هي الحدود الدولية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً
الهجمات على قوات حفظ السلام 'يونيفيل' أو بالقرب منها تمثل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن 1701
جنود حفظ السلام 'يونيفيل' يرجحون استهدافهم من موقع تابع للجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق
قوات حفظ السلام 'يونيفيل' تتعرض لإطلاق نار من مسافة قريبة أثناء قيامها بدورية قرب كفرشوبا جنوبي لبنان
رئيس أركان جيش الاحتلال السابق 'أفيف كوخافي' يدعو لإنشاء لجنة تحقيق رسمية بهجوم 7 أكتوبر
اندلاع مواجهات في مخيم العروب شمالي الخليل، والاحتلال يطلق قنابل الغاز
عراقجي: قواتنا المسلحة الجبارة على أهبة الاستعداد وتعرف تماماً أين توجه سهامها في حال أي انتهاك للسيادة الإيرانية
الرئيس نيكولاس مادورو: نمو اقتصادنا رغم الحصار والحظر الإمبريالي يؤكد أننا في أفضل الظروف لمواجهة التحديات الجديدة

أول ناد عربي يتحرك لضم محمد صلاح

الأحد ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش
أول ناد عربي يتحرك لضم محمد صلاح
تواصل مسؤولو نادي عربي مع إدارة نادي ليفربول الإنجليزي لبحث إمكانية التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح مهاجم الفريق خلال الفترة المُقبلة.

وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، أن مسؤولي نادي اتحاد جدة السعودي تواصلوا مع إدارة "الريدز"، بهدف إمكانية التعاقد مع نجم المنتخب المصري، ليصبح أول ناد سعودي وعربي يعتزم التعاقد مع صلاح.

وتأتي هذه الخطوة بدعم مباشر من "الدوري السعودي للمحترفين"، حيث يعتبر محمد صلاح هدفا استراتيجيا لتعزيز مكانة المسابقة على المستويين الإقليمي والعالمي، مما يجعل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة محورية في تحديد مستقبل نجم ليفربول.

وأوضحت هذه الوسائل أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين على استعداد لدعم صفقة ضخمة من أجل التعاقد مع محمد صلاح، في حال قرر قائد المنتخب المصري الرحيل في ظل فقدانه موقعه الأساسي مع "الريدز" في الفترة الماضية.

المزيد.. براتب مغر.. محمد صلاح يحسم وجهته المقبلة للتألق

وكان محمد صلاح قد انتقد تعامل ليفربول معه، قائلا: إن حامل اللقب يحمله مسؤولية الوضع الراهن وذلك بعدما تابع من مقاعد البدلاء تعادل فريقه 3-3 مع ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس السبت.

وفي تعليقات نارية بعد المباراة، هاجم اللاعب المصري البالغ عمره 33 عاما النادي ومدربه أرنه سلوت، وألمح إلى أنه ربما لن يستمر طويلا في أنفيلد، وقال صلاح للصحفيين في المنطقة المختلطة بعد المباراة، "أنا محبط للغاية، بصراحة. قدمت الكثير لهذا النادي، والجميع يرى ذلك على مدار السنوات، وخاصة في الموسم الماضي".

وأضاف غاضبًا: "لا أعلم، يبدو أنني كبش فداء. هكذا شعرت، هكذا أشعر.. أعتقد أن من الواضح جدا أن هناك من يريد تحميلي كل اللوم.. وعدني النادي في الصيف بوعود كثيرة، لكن لا شيء حتى الآن".

وأصبح صلاح، الذي مدد عقده في أبريل/نيسان الماضي لمدة عامين، قامة في ليفربول خلال ثماني سنوات قضاها في أنفيلد فاز خلالها بالدوري الإنجليزي الممتاز مرتين وسجل 250 هدفا في جميع المسابقات مع النادي، ورغم ذلك، استبعده سلوت من التشكيلة الأساسية في آخر ثلاث مباريات ولعب 45 دقيقة فقط.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

محمد صلاح يفاجئ ليفربول وجماهيره.. هل قرر الرحيل؟

محمد صلاح يفاجئ ليفربول وجماهيره.. هل قرر الرحيل؟

0% ...

آخرالاخبار

فنزويلا تعلن تضامنها مع إيران وتحذّر من تصريحات واشنطن التصعيدية

سفير الصين في موسكو: مبيعات الأسلحة الأمريكية تعرقل السلام في مضيق تايوان

رسالة عاجلة من إيران إلى الأمم المتحدة على خلفية التصريحات التدخلية الأخيرة لترامب

قاليباف: القوات الأمريكية في المنطقة هدف مشروع لإيران

الخارجية الإيرانية تدين بشدة تدخل ترامب بالشأن الداخلي

عراقجي: الشعب الإيراني العظيم يرفض رفضا قاطعا أي تدخل في شؤونه الداخلية

متحدث الشرطة: الاحتجاجات الأخيرة ذات طابع اقتصادي ومدني.. ممنوع التجاوزات أو زعزعة الأمن

النائب العام الايراني يرد على مواقف ترامب التدخلية

"اليونيفيل" تعلن عن تعرض جنودها لإطلاق 115 طلقة من أسلحة خفيفة

هيئة البث الإسرائيلية عن مصدرين: لم تبد أي دولة حتى الآن رغبة في المساعدة في نزع سلاح حماس