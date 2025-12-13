عاجل:
ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 70,386 منذ أكتوبر 2023
الاحتلال يوسع المنطقة الصفراء بعد تقدم آلياته باتجاه منطقة الرقب ببلدة بني سهيلا شرقي خانيونس
الطيران الحربي السعودي نفّذ غارات جوية استهدفت قوات المجلس الانتقالي في محور الغيضة بمحافظة المهرة
تكليف ديلسي رودريغيز بتولي رئاسة فنزويلا مؤقتًا وواشنطن تصدر لائحة اتهامات بحق مادورو
اعلام يمني: "قوات درع الوطن" تبدأ تسلم الأسلحة الثقيلة من "قوات المجلس الانتقالي" في محافظة المهرة
عمليات نسف ضخمة نفذها الاحتلال شرق مدينة غزة
أونروا: 12 ألف طفل فلسطيني يعيشون حالة نزوح قسري بالضفة الغربية
مصادر لبنانية: مسيّرة للعدو استهدفت سيارة على طريق عام تبنين-الجميجمة وصفد البطيخ جنوب لبنان
زوجة نائب رئيس ادارة ترامب نشرت خريطة غرينلاند بألوان العلم الأمريكي مع تعليق بكلمة "قريباً"
ترامب لمجلة "أتلانتك": رئيسة فنزويلا المؤقتة ستواجه مصيرا أسوأ من مادورو إذا لم تستجب للمطالب الأمريكية

السيسي يستعد لزيارة واشنطن مع احتمال لقاء نتنياهو

السبت ١٣ ديسمبر ٢٠٢٥
١٢:١٣ بتوقيت غرينتش
تستعد القاهرة لزيارة مرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن خلال الشهر الجاري، لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما نقلته صحيفة "ذا ناشيونال" عن مصادر مطلعة يوم الجمعة.

وأوضحت المصادر أن المباحثات ستركز على أبرز الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها العلاقات المصرية-الإسرائيلية بعد الحرب على غزة، وملف سد النهضة الإثيوبي.

وتعد هذه الزيارة المرتقبة الأولى للسيسي إلى واشنطن منذ تولي ترامب ولايته الرئاسية الثانية، بعد أن ألغى الرئيس المصري زيارة سابقة في فبراير على خلفية إعلان ترامب خطة لإعادة توطين سكان غزة في مصر والأردن وتحويل القطاع إلى منطقة سياحية، وهي المبادرة التي رفضتها القاهرة معتبرةً أنها تمس أمنها القومي.

وأشارت المصادر إلى تحسن ملحوظ في العلاقات بين القاهرة وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بعد زيارة ترامب إلى مصر في نوفمبر الماضي، حيث أعلن خطة سلام خاصة بغزة وبدء تنفيذ وقف إطلاق النار في القطاع.

المزید: ماذا طلب السيسي من ترامب خلال كلمته بالقمة العربية؟

ورغم عدم تحديد موعد الزيارة ومدتها، لفتت المصادر إلى أن احتمال عقد لقاء بين السيسي ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برعاية ترامب بات قيد الدراسة.

وقال المصدر إن الاتصالات بين القاهرة وواشنطن مستمرة لتنسيق جدول أعمال الزيارة، مشيرًا إلى أن مسؤولين مصريين زاروا واشنطن لعقد لقاءات مع مسؤولين في إدارة ترامب، لضمان وجود تفاهمات واضحة قبل الزيارة.

وكان موقع "أكسيوس" قد أشار إلى أن الإدارة الأميركية تعمل على ترتيب لقاء يجمع السيسي ونتنياهو، ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو بالرئيس ترامب في 29 ديسمبر خلال زيارة تستغرق ثمانية أيام إلى الولايات المتحدة.

