عاجل:
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدرين: لم تبد أي دولة حتى الآن رغبة في المساعدة في نزع سلاح حماس
اليونيفيل: الهجمات على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها تمثل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701
الإعلان الدستوري الصادر عن "المجلس الانتقالي الجنوبي": حدود الدولة هي الحدود الدولية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً
الهجمات على قوات حفظ السلام 'يونيفيل' أو بالقرب منها تمثل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن 1701
جنود حفظ السلام 'يونيفيل' يرجحون استهدافهم من موقع تابع للجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق
قوات حفظ السلام 'يونيفيل' تتعرض لإطلاق نار من مسافة قريبة أثناء قيامها بدورية قرب كفرشوبا جنوبي لبنان
رئيس أركان جيش الاحتلال السابق 'أفيف كوخافي' يدعو لإنشاء لجنة تحقيق رسمية بهجوم 7 أكتوبر
اندلاع مواجهات في مخيم العروب شمالي الخليل، والاحتلال يطلق قنابل الغاز
عراقجي: قواتنا المسلحة الجبارة على أهبة الاستعداد وتعرف تماماً أين توجه سهامها في حال أي انتهاك للسيادة الإيرانية
الرئيس نيكولاس مادورو: نمو اقتصادنا رغم الحصار والحظر الإمبريالي يؤكد أننا في أفضل الظروف لمواجهة التحديات الجديدة

وزير الخارجية المصري يكذب الإحتلال الإسرائيلي

الأحد ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش
وزير الخارجية المصري يكذب الإحتلال الإسرائيلي
نفى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن مصر، مؤكدًا أنها مستفزة وتقوم على تزييف الحقائق ونشر الأكاذيب.

وقال عبد العاطي في تصريحات تلفزيونية، إن التصريحات الإسرائيلية مجرد لغو ولي للحقائق، مشيرًا إلى أن ادعاء كيان الاحتلال بأن معبر رفح لا يعمل من الجانب المصري هو أكذوبة كبرى، موضحًا أن العالم بأسره يعلم أن المعبر يعمل على مدار الساعة من الجانب المصري، وأن العرقلة الحقيقية تكمن في تعنت الاحتلال من الجانب الآخر.

وأكد أن فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني يعد استحقاقًا أساسيًا ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشددًا على ضرورة إزالة جميع العراقيل التي يضعها الاحتلال، وفتح المعبر في الاتجاهين، بما يتيح خروج المرضى الفلسطينيين من القطاع وعودة من أتموا علاجهم في الخارج.

وأشار الوزير المصري إلى موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد أن معبر رفح لا يمكن أن يكون بوابة للتهجير، ولا يمكن لمصر أن تشارك في ظلم يقع على الشعب الفلسطيني.

المزيد.. مصر تبحث عن مخرج آمن من فخ الغاز الإسرائيلي

وأضاف عبد العاطي أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب انتهاكات ممنهجة وسافرة بشكل يومي في قطاع غزة، رغم ذلك تواصل مصر جهودها لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار عبر اتصالات مكثفة مع الجانب الأمريكي.

وأوضح أن قطاع غزة بات على أعتاب المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تتضمن استحقاقات رئيسية، أبرزها: انسحاب الاحتلال من القطاع، ونشر قوة دولية للتحقق من الالتزام بالاتفاق، والشروع في إعادة إعمار غزة، إلى جانب تمكين اللجنة الإدارية الفلسطينية من تولي إدارة شؤون القطاع الخدمية، ونشر الشرطة الفلسطينية لضمان الأمن والنظام العام.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

بقائي يكشف تفاصيل المفاوضات النووية والعلاقات مع مصر ولبنان

بقائي يكشف تفاصيل المفاوضات النووية والعلاقات مع مصر ولبنان

مصر: نرفض أي حكم خارجي لغزة.. الفلسطينيون قادرون على إدارة شؤونهم

مصر: نرفض أي حكم خارجي لغزة.. الفلسطينيون قادرون على إدارة شؤونهم

0% ...

آخرالاخبار

فنزويلا تعلن تضامنها مع إيران وتحذّر من تصريحات واشنطن التصعيدية

سفير الصين في موسكو: مبيعات الأسلحة الأمريكية تعرقل السلام في مضيق تايوان

رسالة عاجلة من إيران إلى الأمم المتحدة على خلفية التصريحات التدخلية الأخيرة لترامب

قاليباف: القوات الأمريكية في المنطقة هدف مشروع لإيران

الخارجية الإيرانية تدين بشدة تدخل ترامب بالشأن الداخلي

عراقجي: الشعب الإيراني العظيم يرفض رفضا قاطعا أي تدخل في شؤونه الداخلية

متحدث الشرطة: الاحتجاجات الأخيرة ذات طابع اقتصادي ومدني.. ممنوع التجاوزات أو زعزعة الأمن

النائب العام الايراني يرد على مواقف ترامب التدخلية

"اليونيفيل" تعلن عن تعرض جنودها لإطلاق 115 طلقة من أسلحة خفيفة

هيئة البث الإسرائيلية عن مصدرين: لم تبد أي دولة حتى الآن رغبة في المساعدة في نزع سلاح حماس