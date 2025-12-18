ميامي الأميركية تستضيف اجتماعًا لدول وساطة اتفاق غزة

ويشارك في الاجتماع مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب كبار المسؤولين من قطر ومصر وتركيا، بهدف التوافق على خطوات عملية للضغط على كل من الكيان الإسرائيلي وحركة حماس للوفاء بالتزاماتهما بموجب الاتفاق.

رسالة شديدة اللهجة من واشنطن

وأفادت مصادر مطلعة أن البيت الأبيض وجّه رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اعتبرت فيها أن مقتل أحد كبار القادة العسكريين في حماس يمثل انتهاكًا مباشرًا لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا على ضرورة الالتزام الكامل ببنود الاتفاق لضمان استقرار التهدئة.

الجدير بالذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار أوقف حرب إبادة جماعية بدأها الكيان الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وخلفت إلى جانب آلاف الضحايا، دمارًا هائلًا في البنية التحتية العمرانية والخدماتية، مع كلفة إعادة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.