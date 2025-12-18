"الغارديان": يتصرف ترامب بتلقائية ويدير الأمور بلا خطة واضحة؛ في الساعات المقبلة سيعتمد مستقبل الاقتصاد العالمي على الإرادة المتقلبة لرئيسٍ يقوده غروره ومجاملات مستشاريه
"الغارديان": رغم ادعاءات ترامب المتغطرسة بشأن تدمير القدرة العسكرية الإيرانية، تظل إيران مسيطرة على مضيق هرمز
"الغارديان": لغة ترامب وتهديداته تلحق مزيداً من الضرر بالمصداقية العالمية والمكانة الأخلاقية لأمريكا
"الغارديان": تغريدات ترامب المليئة بالألفاظ النابية على منصات التواصل هزّت مكانة رئيس الولايات المتحدة. تهديداته تُعد وفق اتفاقيات جنيف جريمة حرب
"الغارديان": تهديدات ترامب لإيران ليست قوة — إنها فضيحة أخلاقية واستراتيجية"
مندوب إيران لدى مجلس الأمن: السفن المرتبطة بالمعتدين لا يحق لها المرور عبر مضيق هرمز وسيتم التعامل معها وفقا للأطر القانونية المعمول بها
مندوب إيران لدى مجلس الأمن: نص مشروع القرار يشجع العدو الأمريكي والإسرائيلي على مواصلة عدوانهم غير القانوني وجرائمهما البشعة
مندوب إيران لدى مجلس الأمن: التدابير القانونية التي اتخذتها إيران في مضيق هرمز جاءت ممارسة لحقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا لميثاق الأمم المتحدة
مندوب إيران لدى مجلس الأمن: مشروع القرار الذي طرح على المجلس يشوه الحقائق من خلال تحميل إيران المسؤولية بينما يتجاهل الأسباب الجذرية للأزمة
مندوب إيران في مجلس الأمن: مشروع القرار الذي طرح على المجلس كان معيبا من الناحية القانونية والسياسية

ميامي الأميركية تستضيف اجتماعًا لدول وساطة اتفاق غزة

الخميس ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش
ميامي الأميركية تستضيف اجتماعًا لدول وساطة اتفاق غزة
تعقد غدًا الجمعة في مدينة ميامي الأميركية، جولة جديدة من الاجتماعات لمتابعة تنفيذ المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويشارك في الاجتماع مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب كبار المسؤولين من قطر ومصر وتركيا، بهدف التوافق على خطوات عملية للضغط على كل من الكيان الإسرائيلي وحركة حماس للوفاء بالتزاماتهما بموجب الاتفاق.

رسالة شديدة اللهجة من واشنطن

وأفادت مصادر مطلعة أن البيت الأبيض وجّه رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اعتبرت فيها أن مقتل أحد كبار القادة العسكريين في حماس يمثل انتهاكًا مباشرًا لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا على ضرورة الالتزام الكامل ببنود الاتفاق لضمان استقرار التهدئة.

الجدير بالذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار أوقف حرب إبادة جماعية بدأها الكيان الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وخلفت إلى جانب آلاف الضحايا، دمارًا هائلًا في البنية التحتية العمرانية والخدماتية، مع كلفة إعادة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

آخرالاخبار

قوة إيران تُجبر ترامب على إبرام صفقة

قاليباف: الصهيونية أيديولوجية عنصرية

عراقجي يعلق على نقاط مهمة في اقتراح وقف إطلاق النار

المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: كافة أهداف الحرب تحققت تقريبًا

ثمانية أبريل: من ذكرى الاستقلال الحقيقي إلى الردعِ الحقيقي

إيران تدعو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لإدانة الهجمات على بنيتها التحتية المدنية

استهداف مراكز وتجمع جنود الاحتلال والتحكم القيادي بالاراضي المحتلة

سلاسل بشرية احتجاجا على تهديدات ترامب بقصفه الجسور والطاقة

بقائي: لا شك في تغلُّب قوة الحكمة والايمان على نهج الغطرسة والبلطجة الخاوي

مهاجراني: التهديدات لن تخلق أي خلل في استقرار المواطنين