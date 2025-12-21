نواف سلام: خطة احتكار السلاح جنوبي الليطاني وصلت ايامها الاخيرة

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يوم السبت: "إن عملية جمع وتنظيم الأسلحة جنوب نهر الليطاني قد تقدمت وفقاً لخطة الجيش اللبناني وهي على وشك الانتهاء؛ كما أن الحكومة مستعدة لتوسيع هذه العملية إلى شمال نهر الليطاني وفقاً لخطة الجيش".

وبحسب وكالة سبوتنيك، تأتي تصريحات رئيس الوزراء اللبناني في وقت وصف فيه بعض المحللين السياسيين وخبراء الإعلام في بيروت، بمن فيهم الصحفي اللبناني خليل نصر الله، هذه التصريحات بأنها خطوة تتجاوز المواقف التقليدية للحكومة والجيش اللبنانيين تجاه جنوب البلاد.

وبحسب نصر الله، جاء هذا التصريح في وقت لا يزال الجيش اللبناني يعتبر فيه إتمام المرحلة الأولى من الخطة مشروطاً بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من النقاط المتنازع عليها على الحدود الجنوبية.

وأضاف: "إن التعبير عن الرغبة في نقل الخطة إلى شمال الليطاني قبل تحقق هذا الشرط يُعدّ تراجعاً غير مألوف ضد إسرائيل".