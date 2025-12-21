عاجل:
النقب: قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية تقتحم بلدة ترابين وتفرض"طوقا كاملا" عليها
البرلمان العراقي ينتخب هيبت الحلبوسي رئيسا له
جيش الاحتلال يفتح مجرى وادي غزة، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه حتى مستوى الجسر، الأمر الذي فاقم معاناة العائلات النازحة وغرق خيامهم.
الرئيس اللبناني: الجيش سيبقى المؤسسة التي لا تساوم على السيادة ولا تنحاز إلا للوطن
اشتداد مستويات الأمطار والرياح العاتية في غزة وسط مأساة يواجهها النازحون وخيامهم
زيلينسكي يطالب بتمديد مدة الضمانات الأمنية مع روسيا
مروحيات الاحتلال تطلق النار باتجاه المناطق الشرقية لدير البلح وسط القطاع وداخل الخط الأصفر
قوات الاحتلال تداهم محال تجارية خلال اقتحامها مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية
'أحرونوت:' كاتس يتفق مع مسؤولي مستوطنات على تمديد زيارات قبر النبي يوسف (ع) في نابلس لتشمل النهار أيضا
'أحرونوت': ستبحث التحقيقات أسباب عدم هزيمة #حماس وفشل الاستخبارات بتحديد موقع شبكة الأنفاق

الأحد ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش
نواف سلام: خطة احتكار السلاح جنوبي الليطاني وصلت ايامها الاخيرة
اعلن رئيس وزراء لبنان أن المرحلة الأولى من خطة احتكار الأسلحة في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني قد وصلت إلى أيامها الأخيرة، وأن الحكومة مستعدة للدخول في المرحلة الثانية من الخطة شمال نهر الليطاني.

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يوم السبت: "إن عملية جمع وتنظيم الأسلحة جنوب نهر الليطاني قد تقدمت وفقاً لخطة الجيش اللبناني وهي على وشك الانتهاء؛ كما أن الحكومة مستعدة لتوسيع هذه العملية إلى شمال نهر الليطاني وفقاً لخطة الجيش".

وبحسب وكالة سبوتنيك، تأتي تصريحات رئيس الوزراء اللبناني في وقت وصف فيه بعض المحللين السياسيين وخبراء الإعلام في بيروت، بمن فيهم الصحفي اللبناني خليل نصر الله، هذه التصريحات بأنها خطوة تتجاوز المواقف التقليدية للحكومة والجيش اللبنانيين تجاه جنوب البلاد.

قائد جنوب الليطاني: جيش لبنان مع الشعب رغم احتلال العدو وخروقاته

وبحسب نصر الله، جاء هذا التصريح في وقت لا يزال الجيش اللبناني يعتبر فيه إتمام المرحلة الأولى من الخطة مشروطاً بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من النقاط المتنازع عليها على الحدود الجنوبية.

وأضاف: "إن التعبير عن الرغبة في نقل الخطة إلى شمال الليطاني قبل تحقق هذا الشرط يُعدّ تراجعاً غير مألوف ضد إسرائيل".

قائد جنوب الليطاني: جيش لبنان مع الشعب رغم احتلال العدو وخروقاته

