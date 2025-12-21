عاجل:
النقب: قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية تقتحم بلدة ترابين وتفرض"طوقا كاملا" عليها
البرلمان العراقي ينتخب هيبت الحلبوسي رئيسا له
جيش الاحتلال يفتح مجرى وادي غزة، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه حتى مستوى الجسر، الأمر الذي فاقم معاناة العائلات النازحة وغرق خيامهم.
الرئيس اللبناني: الجيش سيبقى المؤسسة التي لا تساوم على السيادة ولا تنحاز إلا للوطن
اشتداد مستويات الأمطار والرياح العاتية في غزة وسط مأساة يواجهها النازحون وخيامهم
زيلينسكي يطالب بتمديد مدة الضمانات الأمنية مع روسيا
مروحيات الاحتلال تطلق النار باتجاه المناطق الشرقية لدير البلح وسط القطاع وداخل الخط الأصفر
قوات الاحتلال تداهم محال تجارية خلال اقتحامها مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية
'أحرونوت:' كاتس يتفق مع مسؤولي مستوطنات على تمديد زيارات قبر النبي يوسف (ع) في نابلس لتشمل النهار أيضا
'أحرونوت': ستبحث التحقيقات أسباب عدم هزيمة #حماس وفشل الاستخبارات بتحديد موقع شبكة الأنفاق

بالفيديو..

حاطوم: الجيش اللبناني مُقيّد سياسياً ولا يُسمح له بمواجهة الإحتلال!

الأحد ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش
أكدت د. ليلى حاطوم، رئيسة تحرير "مينا إنشينسورد"، أنه فيما يتعلق بالجيش اللبناني، هناك مسألة شائكة جدًا لا يعرفها العالم، وهي أن الجيش لا يتحرك إلا بأوامر صادرة عن مجلس الوزراء اللبناني مجتمعًا. وخارج إطار الأوامر التي تُعطى من الجهة السياسية، لا يحق للجيش، للأسف الشديد، اتخاذ أي تصرف فردي. إذ يقتصر دوره على تنفيذ القرارات السابقة والالتزام بالقيود المحددة فيها، لا أكثر.

ولفتت حاطوم إلى أنه عندما يريد الجيش الكشف على أي قرية، فإن الآلية المعتمدة تفرض إبلاغ العدو الإسرائيلي مسبقًا، عبر القنوات المحددة، بنيّة التوجه إلى تلك القرية، تفاديًا لاستهدافه. وأضافت، بأسف شديد، أن هناك هامشًا من الحرية يُمنح مسبقًا للجيش على شكل خريطة تحركات محددة.

ونوهت حاطوم إلى أنها، خلال الأيام الماضية، جالت على طول الشريط الحدودي، مشيرة إلى قرى مثل: حولا، وعيتا الشعب، وعيتا الجبل، وبليدا، وحبيب، وغيرها.



شاهد أيضا.. حصر السلاح شمال الليطاني بلا ضمانات.. يشعل الجدل في لبنان!



وأكدت أن جميع الأهالي الذين تم الحديث معهم في هذه القرى، التي لا تزال مأهولة بالسكان، أجمعوا على أن الدولة لا تصل إليهم، ولا الأمم المتحدة، ولا أي جهة أخرى. وأضافت أنهم يرون الجيش أحيانًا، ولكن ضمن تحركات محدودة، إذ إنه غير متواجد بشكل دائم في تلك المناطق.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

