وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية: "تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالا هاتفيا بعد ظهر الثلاثاء من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، تم خلاله التداول في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك إضافة الى الأوضاع في المنطقة".

وأوضح البيان، أن الرئيس التركي أكد للرئيس عون "دعم بلاده للبنان في مختلف المجالات وسعيها الى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين"، فيما شكر الرئيس عون نظيره التركي على "مواقف بلاده حيال لبنان"، مؤكدا على "أهمية تعزيز العلاقات المشتركة".

وأضاف البيان أن، الرئيس عون تلقى اتصالا هاتفيا من الملك الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، تم التطرق فيه إلى "أبرز المستجدات في المنطقة، في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين".

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" بأن الاتصال تناول أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الملك الأردني "دعم الأردن لجهود لبنان في المحافظة على أمنه واستقراره وسيادته".