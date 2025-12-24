التهويل الإسرائيلي: سياسة ردع أم تمهيد لمواجهة؟

وعلّق الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عبد الله قمح على تهديدات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الأخيرة تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران، مؤكدًا أن نتنياهو شخص يطمح بطبيعته إلى مزيد من الحروب، معتبرًا أن الأهداف التي سعى إليها في الجولة الأولى من الحرب لم تتحقق، بل زادت المشهد تعقيدًا.

وأضاف قمح أن الكيان الإسرائيلي فشل في تحقيق معادلة الردع مع الجمهورية الإسلامية، الأمر الذي يدفع نتنياهو اليوم إلى السعي لإعادة إنتاج المشهد نفسه عبر حرب جديدة، في ظل ترقب واسع للاجتماع المرتقب بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأشار إلى أن هذا اللقاء سيحدد ما إذا كان ترامب سيمنح نتنياهو هامش حركة يسمح له بالمضي في مغامرات عسكرية جديدة.

للمزيد من التفاصيل ندعوكم لمشاهدة الحلقة كاملة ..