النقب: قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية تقتحم بلدة ترابين وتفرض"طوقا كاملا" عليها
البرلمان العراقي ينتخب هيبت الحلبوسي رئيسا له
جيش الاحتلال يفتح مجرى وادي غزة، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه حتى مستوى الجسر، الأمر الذي فاقم معاناة العائلات النازحة وغرق خيامهم.
الرئيس اللبناني: الجيش سيبقى المؤسسة التي لا تساوم على السيادة ولا تنحاز إلا للوطن
اشتداد مستويات الأمطار والرياح العاتية في غزة وسط مأساة يواجهها النازحون وخيامهم
زيلينسكي يطالب بتمديد مدة الضمانات الأمنية مع روسيا
مروحيات الاحتلال تطلق النار باتجاه المناطق الشرقية لدير البلح وسط القطاع وداخل الخط الأصفر
قوات الاحتلال تداهم محال تجارية خلال اقتحامها مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية
'أحرونوت:' كاتس يتفق مع مسؤولي مستوطنات على تمديد زيارات قبر النبي يوسف (ع) في نابلس لتشمل النهار أيضا
'أحرونوت': ستبحث التحقيقات أسباب عدم هزيمة #حماس وفشل الاستخبارات بتحديد موقع شبكة الأنفاق

العين الإسرائيلية ...

التهويل الإسرائيلي: سياسة ردع أم تمهيد لمواجهة؟

الأربعاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥
٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش
تناول برنامج "العين الإسرائيلية" الذي يُبث عبر قناة العالم، جملةً من المحاور الساخنة، أبرزها حملات التهويل الممنهجة في الإعلام العبري ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، والمخاوف الإسرائيلية من تطور القدرات الصاروخية الباليستية الإيرانية، إلى جانب التهديدات المتصاعدة بشن حرب على لبنان، فضلًا عن طبيعة العلاقات مع كل من قطر وتركيا، إضافةً إلى المباحثات الثلاثية الإسرائيلية–اليونانية–القبرصية وانعكاساتها الإقليمية.

وعلّق الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عبد الله قمح على تهديدات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الأخيرة تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران، مؤكدًا أن نتنياهو شخص يطمح بطبيعته إلى مزيد من الحروب، معتبرًا أن الأهداف التي سعى إليها في الجولة الأولى من الحرب لم تتحقق، بل زادت المشهد تعقيدًا.

وأضاف قمح أن الكيان الإسرائيلي فشل في تحقيق معادلة الردع مع الجمهورية الإسلامية، الأمر الذي يدفع نتنياهو اليوم إلى السعي لإعادة إنتاج المشهد نفسه عبر حرب جديدة، في ظل ترقب واسع للاجتماع المرتقب بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأشار إلى أن هذا اللقاء سيحدد ما إذا كان ترامب سيمنح نتنياهو هامش حركة يسمح له بالمضي في مغامرات عسكرية جديدة.

للمزيد من التفاصيل ندعوكم لمشاهدة الحلقة كاملة ..

هل دخل لبنان مرحلة التفاوض مع الاحتلال؟

هيبت الحلبوسي رئيسًا جديدًا لمجلس النواب العراقي+نبذة

اعتراف الاحتلال بـ"أرض الصومال" عدوان صارخ على سيادة الصومال

حزب الله يدين استهداف المصلين في مدينة حمص السورية

السفير الإيراني في بغداد: قوى المقاومة حرّة بقرار حصر السلاح لكنها متخوفة من التبعات

مظاهرة حاشدة في ستوكهولم تندد بانتهاكات الإحتلال لوقف إطلاق النار في غزة

لافروف: أوروبا أصبحت العقبة الرئيسية أمام السلام في أوكرانيا

زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب

السوداني: لم يعد هناك أي مبرر لوجود قوات أجنبية في بلادنا

مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال يقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية

وسائل اعلام عبرية – اذاعة الاحتلال: نتنياهو سيبلغ ترمب رفضه الانتقال لمرحلة ثانية من اتفاق غزة قبل نزع سلاح حماس

وسائل إعلام عبرية: عشرات لوائح اتهام في 35 قضية تجسس لصالح ايران تم الكشف عنها تباعا منذ سبتمبر 2024

صحيفة "ميدل إيست آي": مجازر غزة عطلت مسارات تطبيع عربية كانت قيد البحث مثل السعودية وليبيا

مصادر فلسطينية: مستوطنون يهاجمون منزلا في حوارة جنوبي نابلس ويحرقون مركبة ويخطّون شعارات تهديد على الجدران