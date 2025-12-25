التصعيد الإسرائيلي في لبنان.. ضغط سياسي وحدود الحرب المؤجلة!

كما يناقش البرنامج التصعيد الإسرائيلي المتزايد ضد لبنان كأداة ضغط سياسي لفرض مسار نزع/احتواء سلاح المقاومة، ضمن حسابات أمريكية–إسرائيلية أوسع للمنطقة. كما يبرز تباين الرؤيتين الأمريكية والإسرائيلية بين الاحتواء والتصعيد، واحتمال توظيف التوتر دون الانزلاق إلى حرب شاملة في المدى القريب.

وألقى البرنامج الضوء على لبنان حيث تفاعلت قضية اختطاف أحد الضباط السابقين في الأمن العام اللبناني من البقاع، وقد رجح الإعلام العبري وقوف الموساد خلف هذا الاختطاف على خلفية قضية فقدان أثر الطيار الصهيوني رون أراد الذي سقطت طائرته الحربية - كما هو معروف - في لبنان عام 1986.}





واستضافت هذه الحلقة من برنامج"العين الإسرائيلية" محمد علوش الكاتب السياسي الذي قدّم قراءة تحليلية لمواقف الإعلام العبري وانعكاسات هذه التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...