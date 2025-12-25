عاجل:
النقب: قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية تقتحم بلدة ترابين وتفرض"طوقا كاملا" عليها
البرلمان العراقي ينتخب هيبت الحلبوسي رئيسا له
جيش الاحتلال يفتح مجرى وادي غزة، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه حتى مستوى الجسر، الأمر الذي فاقم معاناة العائلات النازحة وغرق خيامهم.
الرئيس اللبناني: الجيش سيبقى المؤسسة التي لا تساوم على السيادة ولا تنحاز إلا للوطن
اشتداد مستويات الأمطار والرياح العاتية في غزة وسط مأساة يواجهها النازحون وخيامهم
زيلينسكي يطالب بتمديد مدة الضمانات الأمنية مع روسيا
مروحيات الاحتلال تطلق النار باتجاه المناطق الشرقية لدير البلح وسط القطاع وداخل الخط الأصفر
قوات الاحتلال تداهم محال تجارية خلال اقتحامها مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية
'أحرونوت:' كاتس يتفق مع مسؤولي مستوطنات على تمديد زيارات قبر النبي يوسف (ع) في نابلس لتشمل النهار أيضا
'أحرونوت': ستبحث التحقيقات أسباب عدم هزيمة #حماس وفشل الاستخبارات بتحديد موقع شبكة الأنفاق

العين الإسرائيلية..

التصعيد الإسرائيلي في لبنان.. ضغط سياسي وحدود الحرب المؤجلة!

الخميس ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥
٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش
يسلط برنامج"العين الإسرائيلية"الضوء على الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتصريحات وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأخيرة حول الاستيطان في غزة وإبقاء الاحتلال في القطاع، والحملة الممنهجة ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، كانت من الموضوعات التي ركز عليها المعلقون في الإعلام العبري.

كما يناقش البرنامج التصعيد الإسرائيلي المتزايد ضد لبنان كأداة ضغط سياسي لفرض مسار نزع/احتواء سلاح المقاومة، ضمن حسابات أمريكية–إسرائيلية أوسع للمنطقة. كما يبرز تباين الرؤيتين الأمريكية والإسرائيلية بين الاحتواء والتصعيد، واحتمال توظيف التوتر دون الانزلاق إلى حرب شاملة في المدى القريب.

وألقى البرنامج الضوء على لبنان حيث تفاعلت قضية اختطاف أحد الضباط السابقين في الأمن العام اللبناني من البقاع، وقد رجح الإعلام العبري وقوف الموساد خلف هذا الاختطاف على خلفية قضية فقدان أثر الطيار الصهيوني رون أراد الذي سقطت طائرته الحربية - كما هو معروف - في لبنان عام 1986.}


شاهد أيضا.. 14 دولة غربية تدين قرار 'اسرائيل' انشاء مستوطنات في الضفة

واستضافت هذه الحلقة من برنامج"العين الإسرائيلية" محمد علوش الكاتب السياسي الذي قدّم قراءة تحليلية لمواقف الإعلام العبري وانعكاسات هذه التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرى بريف القنيطرة الجنوبي

تشييع جثمان منفذ عملية

لبنان.. غارة إسرائيلية تستهدف مركبة في البقاع الشمالي + فيديو

'أحرنوت' العبرية: انفجار السُّخط بقلب الجيش وجداره الخلفي بدأ بالتصدع

هل دخل لبنان مرحلة التفاوض مع الاحتلال؟

هيبت الحلبوسي رئيسًا جديدًا لمجلس النواب العراقي+نبذة

اعتراف الاحتلال بـ"أرض الصومال" عدوان صارخ على سيادة الصومال

حزب الله يدين استهداف المصلين في مدينة حمص السورية

السفير الإيراني في بغداد: قوى المقاومة حرّة بقرار حصر السلاح لكنها متخوفة من التبعات

مظاهرة حاشدة في ستوكهولم تندد بانتهاكات الإحتلال لوقف إطلاق النار في غزة

لافروف: أوروبا أصبحت العقبة الرئيسية أمام السلام في أوكرانيا

زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب

السوداني: لم يعد هناك أي مبرر لوجود قوات أجنبية في بلادنا

مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال يقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية

وسائل اعلام عبرية – اذاعة الاحتلال: نتنياهو سيبلغ ترمب رفضه الانتقال لمرحلة ثانية من اتفاق غزة قبل نزع سلاح حماس

وسائل إعلام عبرية: عشرات لوائح اتهام في 35 قضية تجسس لصالح ايران تم الكشف عنها تباعا منذ سبتمبر 2024

صحيفة "ميدل إيست آي": مجازر غزة عطلت مسارات تطبيع عربية كانت قيد البحث مثل السعودية وليبيا

مصادر فلسطينية: مستوطنون يهاجمون منزلا في حوارة جنوبي نابلس ويحرقون مركبة ويخطّون شعارات تهديد على الجدران