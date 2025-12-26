مصر توجه رسالة حاسمة لإثيوبيا... ماذا جاء فيها؟

وأضاف عبد العاطي، في حوار مع التلفزيون المصري مساء الخميس: "قضية النيل تهديد وجودي، الأمر لا يمس فقط الأمن القومي أو الاستقرار ولكن هذا يمس الوجود ولم تكن هذه الحضارة لتتواجد بدون المياه وعبقرية المصريين".

ووجه رسالة حاسمة لإثيوبيا، قائلا: "أي تفكير في سدود جديدة سيكون هناك رد حاسم وحازم طبقا للقانون الدولي".

وشدد على أن تفاوض إثيوبيا "بسوء نية وفرض الأمر الواقع وبناء السد (سد النهضة)أوصل مسار المفاوضات إلى طريق مسدود"، مؤكدا أن مصر "لن تدخل في هذا العبث مرة أخرى".

وسبق وتحدث عبد العاطي عن "موقف مصر بوضوح بأن قضية الأمن المائي وجودية ولا يمكن التهاون أو التفريط فيها"، مشددا على "حق مصر الكامل في استخدام الوسائل المتاحة طبقا لما يكفله القانون الدولي، للدفاع عن نفسها ومصالحها المائية إذا حدث أي ضرر".

وصعدت القاهرة لهجتها مؤخرا واعتبرت أن المفاوضات مع إثيوبيا وصلت إلى "طريق مسدود" بعد قرابة 15 عاما من المفاوضات "دون جدوى"، وتدعو إلى اتفاق قانوني ملزم حول تقاسم مياه النيل والتنسيق في إدارة السد باعتبار النيل نهرا دوليا مشتركا، وبما يلبي احتياجات الدول الثلاث إثيوبيا والسودان ومصر، فيما تقول إثيوبيا إن السد يخضع لسيادتها الكاملة ويقع على أراضيها ولا تعتبره نهرا مشتركا.