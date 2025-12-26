عاجل:
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدرين: لم تبد أي دولة حتى الآن رغبة في المساعدة في نزع سلاح حماس
اليونيفيل: الهجمات على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها تمثل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701
الإعلان الدستوري الصادر عن "المجلس الانتقالي الجنوبي": حدود الدولة هي الحدود الدولية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً
الهجمات على قوات حفظ السلام 'يونيفيل' أو بالقرب منها تمثل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن 1701
جنود حفظ السلام 'يونيفيل' يرجحون استهدافهم من موقع تابع للجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق
قوات حفظ السلام 'يونيفيل' تتعرض لإطلاق نار من مسافة قريبة أثناء قيامها بدورية قرب كفرشوبا جنوبي لبنان
رئيس أركان جيش الاحتلال السابق 'أفيف كوخافي' يدعو لإنشاء لجنة تحقيق رسمية بهجوم 7 أكتوبر
اندلاع مواجهات في مخيم العروب شمالي الخليل، والاحتلال يطلق قنابل الغاز
عراقجي: قواتنا المسلحة الجبارة على أهبة الاستعداد وتعرف تماماً أين توجه سهامها في حال أي انتهاك للسيادة الإيرانية
الرئيس نيكولاس مادورو: نمو اقتصادنا رغم الحصار والحظر الإمبريالي يؤكد أننا في أفضل الظروف لمواجهة التحديات الجديدة

مصر توجه رسالة حاسمة لإثيوبيا... ماذا جاء فيها؟

الجمعة ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش
مصر توجه رسالة حاسمة لإثيوبيا... ماذا جاء فيها؟
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن قضية نهر النيل مع إثيوبيا "تهديد وجودي" ولا تماثل أية أزمة أخرى تحيط بمصر، مضيفا أنها تتخطى أمر المساس بالأمن القومي والحدود.

وأضاف عبد العاطي، في حوار مع التلفزيون المصري مساء الخميس: "قضية النيل تهديد وجودي، الأمر لا يمس فقط الأمن القومي أو الاستقرار ولكن هذا يمس الوجود ولم تكن هذه الحضارة لتتواجد بدون المياه وعبقرية المصريين".

ووجه رسالة حاسمة لإثيوبيا، قائلا: "أي تفكير في سدود جديدة سيكون هناك رد حاسم وحازم طبقا للقانون الدولي".

وشدد على أن تفاوض إثيوبيا "بسوء نية وفرض الأمر الواقع وبناء السد (سد النهضة)أوصل مسار المفاوضات إلى طريق مسدود"، مؤكدا أن مصر "لن تدخل في هذا العبث مرة أخرى".

وسبق وتحدث عبد العاطي عن "موقف مصر بوضوح بأن قضية الأمن المائي وجودية ولا يمكن التهاون أو التفريط فيها"، مشددا على "حق مصر الكامل في استخدام الوسائل المتاحة طبقا لما يكفله القانون الدولي، للدفاع عن نفسها ومصالحها المائية إذا حدث أي ضرر".

المزيد: هل من رسالة لمصر عبر حفاوة الرياض برئيس وزراء إثيوبيا؟

وصعدت القاهرة لهجتها مؤخرا واعتبرت أن المفاوضات مع إثيوبيا وصلت إلى "طريق مسدود" بعد قرابة 15 عاما من المفاوضات "دون جدوى"، وتدعو إلى اتفاق قانوني ملزم حول تقاسم مياه النيل والتنسيق في إدارة السد باعتبار النيل نهرا دوليا مشتركا، وبما يلبي احتياجات الدول الثلاث إثيوبيا والسودان ومصر، فيما تقول إثيوبيا إن السد يخضع لسيادتها الكاملة ويقع على أراضيها ولا تعتبره نهرا مشتركا.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

سوريا.. قصف جديد على مستودعات أسلحة ومخدرات في السويداء

سوريا.. قصف جديد على مستودعات أسلحة ومخدرات في السويداء

الوفاء للمقاومة: لولا استشهاد شباب المقاومة لكان العدوّ يتجول في المناطق اللبنانية

الوفاء للمقاومة: لولا استشهاد شباب المقاومة لكان العدوّ يتجول في المناطق اللبنانية

0% ...

آخرالاخبار

فنزويلا تعلن تضامنها مع إيران وتحذّر من تصريحات واشنطن التصعيدية

سفير الصين في موسكو: مبيعات الأسلحة الأمريكية تعرقل السلام في مضيق تايوان

رسالة عاجلة من إيران إلى الأمم المتحدة على خلفية التصريحات التدخلية الأخيرة لترامب

قاليباف: القوات الأمريكية في المنطقة هدف مشروع لإيران

الخارجية الإيرانية تدين بشدة تدخل ترامب بالشأن الداخلي

عراقجي: الشعب الإيراني العظيم يرفض رفضا قاطعا أي تدخل في شؤونه الداخلية

متحدث الشرطة: الاحتجاجات الأخيرة ذات طابع اقتصادي ومدني.. ممنوع التجاوزات أو زعزعة الأمن

النائب العام الايراني يرد على مواقف ترامب التدخلية

"اليونيفيل" تعلن عن تعرض جنودها لإطلاق 115 طلقة من أسلحة خفيفة

هيئة البث الإسرائيلية عن مصدرين: لم تبد أي دولة حتى الآن رغبة في المساعدة في نزع سلاح حماس