مستوطنات صهيونية في جنوب لبنان وسوريا

فالحركة الصهيونية وفي المذكرة التي رفعتها الى مؤتمر السلام بباريس عام 1919 أعربت بوضوح الى رغبتها بالاستيلاء على جنوب لبنان وجبل الشيخ في سوريا.

و"نبينا موسى احتل الأرض.. حقنا التاريخي في هذه الأرض". النصر يتحقق فقط بالسيطرة على هذه الأرض.

فهذه عينة من الشعارات والعناوين التي أطلقتها مجموعات كبيرة من المستوطنين انطلقت في عملية اختراق الحدود والسيطرة على أراض في سوريا ولبنان وغزة بدأت بشكل قوي في العام 2025 ضمن مشروع استيطاني صهيوني.

"رواد هبشان" هي أبرز هذه المجموعات الاستيطانية التي تعمل بشكل مكثف في الجولان السوري المحتل وتريد الاستمرار بالسيطرة على مستوطنة "هبشان" في الجولان.

