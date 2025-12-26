عاجل:
وكالة الانباء السعودية: التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن طلب من المدنيين في ميناء المكلا في حضرموت الإخلاء حتى إشعار آخر
رويترز عن الجيش الصيني: تنفيذ تدريب رماية بالذخيرة الحية بعيدة المدى بالمياه المحيطة بالجزء الشمالي من تايوان
رويترز عن وزارة الدفاع التايوانية: رصدنا 130 طائرة عسكرية صينية و22 سفينة قرب تايوان خلال 24 ساعة
أ.ف.ب: الصين تطلق صواريخ في إطار المناورات العسكرية في مضيق تايوان
قوات الاحتلال تعتقل الصحفية آشواق محمد عوض خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله، وتداهم منزلاً.
رويترز عن الجيش الصيني: نشرنا مدمرات وقاذفات وقوات في اليوم الثاني من المناورات الحربية حول تايوان
مصادر محلية: قوات الاحتلال عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم
غارة من مسيرة "إسرائيلية" تستهدف شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر، شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

غارة أمريكية في نيجيريا.. واشنطن توسع نطاق عملياتها ضد داعش

الجمعة ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش
أكدت وزارة الخارجية النيجيرية أن الولايات المتحدة نفذت ضربات جوية دقيقة ضد جماعة داعش الإرهابية في شمال غرب نيجيريا. في إطار حملة متسارعة تستهدف مواقع الجماعة في أكثر من ساحة، وبالتنسيق مع حكومات محلية وتحالفات عسكرية.

ضربات جوية دقيقة شنتها الولايات المتحدة ضد مواقع لجماعة داعش الإرهابية في شمال غرب نيجيريا، في أول تدخل عسكري مباشر من هذا النوع خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب، وبطلب رسمي من الحكومة النيجيرية.

الخارجية النيجيرية قالت إن الضربات جاءت في إطار تعاون أمني منظم مع واشنطن، وشملت استهداف مواقع إرهابية في شمال غربي البلاد، ضمن تبادل استخباراتي وتنسيق عملياتي مستمر بين الطرفين.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب توعد بمزيد من العمليات إذا استمرت الجماعة باستهداف المدنيين، ولا سيما المسيحيين، على حد تعبيره.

القيادة الأميركية في إفريقيا أوضحت أن العملية نُفذت في ولاية سوكوتو، وأسفرت عن مقتل عدد من عناصر الجماعة داخل معسكرات معروفة.

ولا تقف العمليات الأميركية عند نيجيريا. ففي سوريا، شنّ الجيش الأميركي خلال الأيام الماضية ضربات واسعة النطاق ضد عشرات الأهداف التابعة لداعش، ردًا على هجوم أسفر عن مقتل جنديين أميركيين ومترجم، وفق ما أعلنت القيادة المركزية الأميركية 'سنتكوم'.

العملية، التي حملت اسم 'ضربة عين الصقر'، استهدفت أكثر من 70 موقعًا في وسط سوريا، باستخدام طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية ومدفعية، وبمشاركة قوات من التحالف الدولي، بينها الأردن، الذي أعلن تنفيذ ضربات جوية دقيقة بالتعاون مع واشنطن.

سنتكوم أكدت أن الضربات تأتي ضمن حملة متواصلة لمنع الجماعة من إعادة بناء قدراتها، مشيرة إلى تنفيذ عشرات العمليات خلال الأشهر الماضية في سوريا والعراق، أسفرت عن مقتل واعتقال عناصر من داعش.

وفي وقت تنأى فيه بغداد بنفسها عن بعض الضربات الجوية الأميركية داخل الأراضي السورية، تؤكد في المقابل وجود تنسيق استخباري وأمني مكثف لمنع تسلل عناصر الجماعة الارهابية عبر الحدود.

بهذه العمليات المتزامنة، توسّع واشنطن نطاق استهدافها لداعش من الشرق الأوسط إلى غرب إفريقيا، في مؤشر على تحوّل واضح نحو ردود أسرع وضربات أوسع، كلما اعتبرت أن التنظيم يشكل تهديدًا مباشرًا لمصالحها أو لقواتها المنتشرة في مناطق النزاع.

