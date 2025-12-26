عاجل:
وكالة الانباء السعودية: التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن طلب من المدنيين في ميناء المكلا في حضرموت الإخلاء حتى إشعار آخر
رويترز عن الجيش الصيني: تنفيذ تدريب رماية بالذخيرة الحية بعيدة المدى بالمياه المحيطة بالجزء الشمالي من تايوان
رويترز عن وزارة الدفاع التايوانية: رصدنا 130 طائرة عسكرية صينية و22 سفينة قرب تايوان خلال 24 ساعة
أ.ف.ب: الصين تطلق صواريخ في إطار المناورات العسكرية في مضيق تايوان
قوات الاحتلال تعتقل الصحفية آشواق محمد عوض خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله، وتداهم منزلاً.
رويترز عن الجيش الصيني: نشرنا مدمرات وقاذفات وقوات في اليوم الثاني من المناورات الحربية حول تايوان
مصادر محلية: قوات الاحتلال عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم
غارة من مسيرة "إسرائيلية" تستهدف شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر، شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

تل أبيب وواشنطن: صدام حول الانتقال للمرحلة الثانية والاستيطان في غزة

الجمعة ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش
تصاعدت الخلافات بين تل أبيب وواشنطن بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، قبيل لقاء مرتقب بين بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب نهاية الشهر الجاري، بين تمسّك تل أبيب بشروطها المسبقة وقلقها من تجاهل حسم ملف نزع السلاح، والضغوط الأميركية لبدء المرحلة التالية.

الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، بات نقطة اشتباك سياسي علني بين تل أبيب وواشنطن، فرغم الضغط الأميركي المتسارع لبدء التنفيذ دون شروط إضافية. تظهر التصريحات الاسرائيلية موقفا متشددا لبدء المرحلة الثانية.

صحيفة إسرائيل هيوم رجحت أن يختتم لقاء بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب المقرر نهاية الشهر الجاري، ببيان يتحدث عن إحراز تقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق.

وكشفت الصحيفة عن أن اللقاء، سيناقش إنهاء الحرب في غزة ونزع سلاح حماس وإنشاء هيئات حكم بديلة في القطاع.

لكن هذا الخطاب المتفائل يتناقض مع ما يجري على الأرض داخل الكيان الإسرائيلي، حيث نقلت وسائل إعلام عبرية عن نتنياهو اشتراطه تسلم جثة آخر محتجز إسرائيلي في غزة كمقدمة للانتقال إلى المرحلة الثانية، وهو شرط يعرقل فعليًا بدء المفاوضات. لا سيما في ظل حديث حركة حماس عن أن استخراج الجثة يحتاج وقتًا بسبب الدمار الواسع في القطاع.

المزيد في سياق الفيديو المرفق ...

