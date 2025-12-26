عاجل:
وكالة الانباء السعودية: التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن طلب من المدنيين في ميناء المكلا في حضرموت الإخلاء حتى إشعار آخر
رويترز عن الجيش الصيني: تنفيذ تدريب رماية بالذخيرة الحية بعيدة المدى بالمياه المحيطة بالجزء الشمالي من تايوان
رويترز عن وزارة الدفاع التايوانية: رصدنا 130 طائرة عسكرية صينية و22 سفينة قرب تايوان خلال 24 ساعة
أ.ف.ب: الصين تطلق صواريخ في إطار المناورات العسكرية في مضيق تايوان
قوات الاحتلال تعتقل الصحفية آشواق محمد عوض خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله، وتداهم منزلاً.
رويترز عن الجيش الصيني: نشرنا مدمرات وقاذفات وقوات في اليوم الثاني من المناورات الحربية حول تايوان
مصادر محلية: قوات الاحتلال عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم
غارة من مسيرة "إسرائيلية" تستهدف شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر، شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

عراقجي: لايران وروسيا مواقف موحدة من سياسات أميركا السلطوية

الجمعة ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥
٠١:٢١ بتوقيت غرينتش
عراقجي: لايران وروسيا مواقف موحدة من سياسات أميركا السلطوية
قال وزير الخارجية عباس عراقجي خلال زيارته الاخيرة الى روسيا، ان التواصل بين ايران وروسيا واسع للغاية في الوقت الحاضر ولدينا اوجه اشتراك كثيرة فيما يخص القضايا الدولية، كما لدينا مواقف موحدة تجاه السياسات السلطوية الامريكية.

واضاف عراقجي في كلمة القاها في جامعة "میغیمو" الروسية، ان العلاقات بين ايران وروسيا معمقة وشاملة للغاية وتغطي المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية وحتى الدفاعية والامنية.

واعرب وزير الخارجية عن اسفه لان النظام الدولي في الوقت الحاضر يتحرك نحو عدم النظام موضحا ان ما نشهده اليوم لا سيما في السياسات الجديدة للادارة الامريكية هو نبذ القوانين واحلال القوة والسلطة محلها.

واوضح ان نظرية السياسة الخارجية للرئيس الامريكي قائمة على "السلام عن طريق القوة" في حين ان البشرية سعت على مر السنين، لارساء السلام عن طريق الدبلوماسية والقانون. ان السلام عن طريق القوة يعني ان اي من يملك قوة اكبر، سيفرض مطالبه على الاخرين وهذا هو "شريعة الغاب".

عراقجي:لن نتنازل عن حقنا النووي ونستمر بالتعاون الدفاعي مع روسيا

واكد وزير الخارجية ان الدول في النظام الدولي الحالي، لا خيار امامها سوى ان تصبح قوية. وهذا يشكل احد المحاور الرئيسية للتعاون بين ايران وروسيا، الدعم المتبادل في مواجهة النزعة السلطوية والغطرسة.

وقال وزير الخارجية في جانب اخر ان علاقاتنا مع روسيا والصين والكثيرمن الدول الاخرى، تتنامى. اننا نجري مع روسيا مشاورات سياسية وثيقة وهناك لقاءات مستمرة على مختلف المستويات وكذلك مشاريع اقتصادية ضخمة.

