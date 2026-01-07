عاجل:
البيت الأبيض: الوجود الأميركي الحالي في القطب الشمالي غير كاف وحاجتنا لغرينلاند تأتي gفرض سيطرة أكبر على المنطقة
مصادر لبنانية: مدفعية العدو تستهدف للمرة الثالثة المنطقة الواقعة بين بلدتي يارون ورميش جنوب لبنان
مصادر سورية: ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين إلى 5 قتلى و30 جريحا جراء الاشتباكات بين قوات الجولاني و"قسد" في حلب
المتحدثة باسم البيت الأبيض: الاستحواذ على غرينلاند سيمنحنا مزيدا من السيطرة على منطقة القطب
لبيت الأبيض: ترامب يدرس إمكانية شراء جزيرة غرينلاند
البيت الأبيض: الاستيلاء على ناقلة نفط روسية بسبب انتهاكها القانون الأميركي وطاقمها سيحضر إلى الأراضي الأميركية للمحاكمة
المتحدثة باسم البيت الأبيض: استحوذنا على ناقلة نفط روسية تنقل نفطا "خاضعا للعقوبات"
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يعلن حظر تجول ليلي في مدينة عدن من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا
سويسرا تعلن تجميد أصول الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
مصادر لبنانية: مدفعية الاحتلال استهدفت أطراف بلدة عيترون والمنطقة الواقعة بين أطراف بنت جبيل ويارون

بالفيديو..

عدن والضالع: صراع دموي بين حلفاء التحالف السعودي الإماراتي

الأربعاء ٠٧ يناير ٢٠٢٦
٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش
تحولت الأوضاع في عدن والضالع إلى ساحة تصفية حسابات دموية بين حلفاء التحالف السعودي الإماراتي، حيث شن الطيران السعودي غارات مكثفة على معسكرات تابعة للمجلس الانتقالي ومنزل عيدروس الزبيدي بالضالع، مخلفة قتلى وجرحى.

يأتي هذا التصعيد عقب بيان للتحالف السعودي اتهم فيه الزبيدي بالهروب لجهة مجهولة بعد رفضه السفر إلى السعودية، وسط تضارب الأنباء حول مصيره.

ما يجري الآن في المحافظات الجنوبية هو جزء من مرحلة جديدة لاستكمال مخططات تفتيت اليمن وتقسيمه، وخلق مزيد من الصراعات بين أطراف جديدة وإدخالها إلى الساحة.

شاهد أيضا.. هروب رئيس المجلس الانتقالي باليمن وضربات استباقية للتحالف في عدن والجنوب


ميدانياً، بدأت قوات ما يسمى بـ"درع الوطن" المحسوبة على السعودية زحفاً للسيطرة على عدن بمساندة من قوات ما يسمى بـ"العمالقة" بقيادة أبو زرعة المحرمي.


التفاصيل في الفيديو المرفق ...

