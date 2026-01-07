عدن والضالع: صراع دموي بين حلفاء التحالف السعودي الإماراتي

يأتي هذا التصعيد عقب بيان للتحالف السعودي اتهم فيه الزبيدي بالهروب لجهة مجهولة بعد رفضه السفر إلى السعودية، وسط تضارب الأنباء حول مصيره.

ما يجري الآن في المحافظات الجنوبية هو جزء من مرحلة جديدة لاستكمال مخططات تفتيت اليمن وتقسيمه، وخلق مزيد من الصراعات بين أطراف جديدة وإدخالها إلى الساحة.



شاهد أيضا.. هروب رئيس المجلس الانتقالي باليمن وضربات استباقية للتحالف في عدن والجنوب





ميدانياً، بدأت قوات ما يسمى بـ"درع الوطن" المحسوبة على السعودية زحفاً للسيطرة على عدن بمساندة من قوات ما يسمى بـ"العمالقة" بقيادة أبو زرعة المحرمي.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...