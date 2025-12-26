نتنياهو: إنفصال 'أرض الصومال' يتماشى مع روح 'اتفاقيات 'إبراهام'

وفي بيان له، هنأ نتنياهو رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله وأشاد بقيادته ودعاه إلى زيارة الكيان المحتل لفلسطينـ وقال: إن الإعلان "يتماشى مع روح "اتفاقيات إبراهام"، التي وقعت بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، وان كيانه المحتل لفلسطين سيسعى إلى تعاون فوري مع أرض الصومال في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد.

وتوسطت الإدارة الأولى لترامب في اتفاقيات عام 2020، التي تضمنت إقامة "إسرائيل" علاقات دبلوماسية رسمية مع الإمارات والبحرين، وانضمت إليها دول أخرى لاحقا.

وأفاد البيان الإسرائيلي بأن نتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر ورئيس أرض الصومال وقعوا إعلانا مشتركا للاعتراف المتبادل.

وقال عبد الله في بيان إن أرض الصومال ستنضم إلى اتفاقيات إبراهيم، زاعما بأنها خطوة نحو السلام الإقليمي والعالمي، وأكد التزام أرض الصومال ببناء الشراكات، وتعزيز الازدهار المتبادل، ودعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

في هذه الاثناء، قالت مصر اليوم الجمعة إن وزراء خارجية الصومال ومصر وتركيا وجيبوتي ينددون باعتراف كيان الاحتلال الإسرائيلي بأرض الصومال الانفصالية كدولة ذات سيادة.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان عقب اتصال هاتفي بين وزراء خارجية الدول الأربع "أكد ‌الوزراء على الرفض التام وإدانة اعتراف كيان الاحتلال باقليم أرض الصومال، وشددوا على الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية ‌من شأنها المساس ‌بالسيادة ‌الصومالية ‌أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد".

وأضاف البيان أن الوزراء "شددوا على دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، ‍ورفض أي محاولات ‍لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية".