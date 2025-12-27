عاجل:
وكالة الانباء السعودية: التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن طلب من المدنيين في ميناء المكلا في حضرموت الإخلاء حتى إشعار آخر
رويترز عن الجيش الصيني: تنفيذ تدريب رماية بالذخيرة الحية بعيدة المدى بالمياه المحيطة بالجزء الشمالي من تايوان
رويترز عن وزارة الدفاع التايوانية: رصدنا 130 طائرة عسكرية صينية و22 سفينة قرب تايوان خلال 24 ساعة
أ.ف.ب: الصين تطلق صواريخ في إطار المناورات العسكرية في مضيق تايوان
قوات الاحتلال تعتقل الصحفية آشواق محمد عوض خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله، وتداهم منزلاً.
رويترز عن الجيش الصيني: نشرنا مدمرات وقاذفات وقوات في اليوم الثاني من المناورات الحربية حول تايوان
مصادر محلية: قوات الاحتلال عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم
غارة من مسيرة "إسرائيلية" تستهدف شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر، شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

الصين تفرض عقوبات على 30 شركة وشخصا أمريكيا...والسبب؟

الجمعة ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥
١٠:١٥ بتوقيت غرينتش
الصين تفرض عقوبات على 30 شركة وشخصا أمريكيا...والسبب؟
فرضت الصين، يوم الجمعة، عقوبات على عدد من الشركات الدفاعية الأمريكية وكبار مسؤوليها التنفيذيين، ردا على مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان، التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية عن فرض عقوبات على 20 شركة دفاع أمريكية و10 أفراد، وذلك إثر صفقة أسلحة أمريكية لتايوان بلغت قيمتها 11.1 مليار دولار، والتي تعد من أكبر الصفقات بين البلدين.

وذكرت الوزارة في بيان لها: "أي أعمال استفزازية تتجاوز الخطوط الحمراء في قضية تايوان ستواجه برد قوي من الصين"، محذرة الولايات المتحدة من مواصلة تسليح الجزيرة، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.

ومن بين الشركات المستهدفة في العقوبات، فرع "بوينغ" في سانت لويس، وشركات "نورثروب غرومان"، و"إل 3 هاريس" للخدمات البحرية، و"لازاروس" للذكاء الاصطناعي.

وتشمل العقوبات تجميد أصول هذه الشركات في الصين ومنع الأفراد والمنظمات المحلية من التعامل معها، بالإضافة إلى فرض قيود على دخول الأفراد الخاضعين للعقوبات إلى الصين.

كما تستهدف العقوبات مؤسس شركة "أندوريل" للصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى 9 من كبار المديرين التنفيذيين في الشركات المعاقَبة، ودخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ في 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

المزيد: الصين: تدريبات حصار تايوان تحذير جدي للجزيرة وحلفائها

والصفقة الأخيرة التي تم الإعلان عنها في 17 ديسمبر الجاري تشمل بيع 82 نظاما صاروخيا مدفعيا عالي الحركة "هيمارس"، و420 صاروخا تكتيكيا "أتاكمز" للجيش التايواني، بالإضافة إلى 60 منظومة "هاوتزر" مدفعية ذاتية الدفع، وقد بلغت قيمة هذه الصفقة 11 مليار دولار.

وتعد هذه الصفقة الثانية من نوعها في عهد ترامب، وتأتي في وقت تصعّد فيه بكين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية على تايوان، التي ترفض حكومتها سيادة بكين عليها.

وتعتبر بكين أن تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها ولو بالقوة إذا لزم الأمر، بينما يدعي الحزب "الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها "دولة مستقلة".

