عاجل:
وكالة الانباء السعودية: التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن طلب من المدنيين في ميناء المكلا في حضرموت الإخلاء حتى إشعار آخر
رويترز عن الجيش الصيني: تنفيذ تدريب رماية بالذخيرة الحية بعيدة المدى بالمياه المحيطة بالجزء الشمالي من تايوان
رويترز عن وزارة الدفاع التايوانية: رصدنا 130 طائرة عسكرية صينية و22 سفينة قرب تايوان خلال 24 ساعة
أ.ف.ب: الصين تطلق صواريخ في إطار المناورات العسكرية في مضيق تايوان
قوات الاحتلال تعتقل الصحفية آشواق محمد عوض خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله، وتداهم منزلاً.
رويترز عن الجيش الصيني: نشرنا مدمرات وقاذفات وقوات في اليوم الثاني من المناورات الحربية حول تايوان
مصادر محلية: قوات الاحتلال عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم
غارة من مسيرة "إسرائيلية" تستهدف شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر، شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

إعلام عبري: الإدارة الأمريكية فقدت الثقة في نتنياهو

الجمعة ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥
١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش
إعلام عبري: الإدارة الأمريكية فقدت الثقة في نتنياهو
ذكرت وسائل إعلام عبرية، نقلا عن مسؤولين في البيت الأبيض، أن الإدارة الأمريكية فقدت الثقة في رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والشخص الوحيد المتبقي لديه هو الرئيس ترامب.

وأوضحت "القناة 12" العبرية أن "جي دي فانس، وماركو روبيو، وجاريد كوشنر، وستيف ويتكوف، وسوزي وايلز، قد خسرهم نتنياهو جميعا، والشخص الوحيد المتبقي لديه هو الرئيس ترامب، الذي لا يزال يكن له الود، لكن الأخير يريد أيضا أن يرى صفقة غزة تتحرك بشكل أسرع مما هي عليه الآن".

وأشارت إلى أن "هناك تخوفا في البيت الأبيض من عدم التوصل إلى تفاهمات بين الرئيس دونالد ترامب، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال لقائهما في منتجع ترامب في ميامي، الاثنين المقبل، مما سيؤدي إلى تدهور الوضع في قطاع غزة واستئناف الحرب".

المزید: نتنياهو يبحث الضوء الأخضر من ترامب لضربة تخلط الأوراق

ويأتي هذا التخوف في وقت "يسعى فيه البيت الأبيض إلى الإعلان، منتصف الشهر المقبل، عن تأسيس مجلس السلام وتشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية وقوة الاستقرار الدولية في القطاع"، حسبما نقلت "القناة 12" عن مسؤولين في البيت الأبيض.

وأضافت "القناة 12"، أن "المبعوث ستيف ويتكوف، ومستشار ترامب وصهره، جاريد كوشنر، يجريان محادثات مع مصر وقطر وتركيا ترمي إلى التوصل إلى تفاهمات بشأن المرحلة الثانية من خطة ترامب في قطاع غزة، بحيث تشمل بداية نزع سلاح حماس وانسحاب آخر للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة".

ونقلت القناة عن مصدر مطلع قوله إن "نتنياهو يشكك في أفكار ويتكوف وكوشنر، وخاصة بما يتعلق بنزع سلاح حماس، وأن نتنياهو يسعى إلى إقناع ترامب بتبني موقفه".

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

عراقجي: تعايش الاديان في البلاد رمزٌ للوحدة الوطنية

عراقجي: تعايش الاديان في البلاد رمزٌ للوحدة الوطنية

إيران: ندين بشدة الهجوم الإرهابي على مسجد

إيران: ندين بشدة الهجوم الإرهابي على مسجد "الإمام علي (ع)" في سوريا

0% ...

آخرالاخبار

وكالة الانباء السعودية: التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن طلب من المدنيين في ميناء المكلا في حضرموت الإخلاء حتى إشعار آخر

رويترز عن الجيش الصيني: تنفيذ تدريب رماية بالذخيرة الحية بعيدة المدى بالمياه المحيطة بالجزء الشمالي من تايوان

رويترز عن وزارة الدفاع التايوانية: رصدنا 130 طائرة عسكرية صينية و22 سفينة قرب تايوان خلال 24 ساعة

أ.ف.ب: الصين تطلق صواريخ في إطار المناورات العسكرية في مضيق تايوان

قوات الاحتلال تعتقل الصحفية آشواق محمد عوض خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.

مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله، وتداهم منزلاً.

رويترز عن الجيش الصيني: نشرنا مدمرات وقاذفات وقوات في اليوم الثاني من المناورات الحربية حول تايوان

مصادر محلية: قوات الاحتلال عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم

غارة من مسيرة "إسرائيلية" تستهدف شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة

مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر، شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

الأكثر مشاهدة

وزير الاتصالات: استقبال الإشارات الأولى للأقمار الصناعية الإيرانية الثلاثة بنجاح

السيد الحوثي: أي تواجد صهيوني في إقليم أرض الصومال سيكون هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة

بزشكيان: تحسين سبل عيش الشعب له الأولوية القصوى للحكومة في الوضع الراهن

الأمن السوري يعتقل رئيس المجلس الإسلامي العلوي في طرطوس ويعلن حظرا للتجوال

فايننشال تايمز: آمال زيلينسكي بخصوص الدعم من ترامب لم تتحقق

وزير الخارجية الصومالي: سيادة بلادنا وسلامة أراضيها مصونة لا تشوبها شائبة

زعيم كوريا الشمالية يحضر تدريبات عسكرية باستخدام صواريخ مجنحة استراتيجية

ترامب: أوروبا ستأخذ على عاتقها الجزء الأكبر من الضمانات الأمنية لأوكرانيا

غارة إسرائيلية تستهدف المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

مصادر فلسطينية: آليات الاحتلال تطلق النار تجاه منازل الأهالي شمال مدينة رفح جنوب قطاع #غزة

وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان لعراقجي: نؤكد على ضرورة الحفاظ على سلام واستقرار اليمن والمنطقة