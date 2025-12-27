هذا ما قال الأزهر الشريف عن تفجير مسجد "الإمام علي (ع)" خلال صلاة الجمعة

وذكر الأزهر، في بيانه الجمعة، أن "هذه الجريمة تمثل اعتداء على حرمة النفس البشرية وانتهاكا لحرمة دور العبادة"، مشيرا إلى أن "مرتكبيها يفتقدون كل معاني الدين والإنسانية والأخلاق، ويستهينون بحياة الآخرين ويشكلون تهديدا لأمن المجتمعات واستقرارها".

وأشار البيان إلى أن "الأزهر الشريف يعزي الشعب السوري بجميع مكوناته"، داعيا جميع السوريين على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم إلى التكاتف والتلاحم لمواجهة هذه الأعمال التي تهدف إلى زعزعة الأمن واستقرار البلاد ونشر الفوضى، والحفاظ على وحدة الشعب السوري.

وتقدم الأزهر الشريف "بخالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء والشعب السوري"، داعيا الله تعالى "أن يحفظ سوريا وشعبها من كل سوء".

ووقع انفجار داخل مسجد "الإمام علي (ع)" أثناء صلاة الجمعة في حي وادي الذهب في حمص؛ ما أدى إلى استشهاد 8 أشخاص وجرح العشرات.

وبحسب وزارة الداخلية السورية استهدف الانفجار مسجد علي بن أبي طالب (ع) في شارع الخضري بحي وادي الذهب بمدينة حمص، مشيرة إلى تحرك وحدات الأمن الداخلي على الفور إلى الموقع، وفرضها طوقا أمنيا حول المسجد، فيما باشرت الجهات المختصة بالتحقيق وجمع الأدلة لملاحقة مرتكبي هذا العمل "الإجرامي".