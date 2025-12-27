عاجل:
"الغارديان": يتصرف ترامب بتلقائية ويدير الأمور بلا خطة واضحة؛ في الساعات المقبلة سيعتمد مستقبل الاقتصاد العالمي على الإرادة المتقلبة لرئيسٍ يقوده غروره ومجاملات مستشاريه
"الغارديان": رغم ادعاءات ترامب المتغطرسة بشأن تدمير القدرة العسكرية الإيرانية، تظل إيران مسيطرة على مضيق هرمز
"الغارديان": لغة ترامب وتهديداته تلحق مزيداً من الضرر بالمصداقية العالمية والمكانة الأخلاقية لأمريكا
"الغارديان": تغريدات ترامب المليئة بالألفاظ النابية على منصات التواصل هزّت مكانة رئيس الولايات المتحدة. تهديداته تُعد وفق اتفاقيات جنيف جريمة حرب
"الغارديان": تهديدات ترامب لإيران ليست قوة — إنها فضيحة أخلاقية واستراتيجية"
مندوب إيران لدى مجلس الأمن: السفن المرتبطة بالمعتدين لا يحق لها المرور عبر مضيق هرمز وسيتم التعامل معها وفقا للأطر القانونية المعمول بها
مندوب إيران لدى مجلس الأمن: نص مشروع القرار يشجع العدو الأمريكي والإسرائيلي على مواصلة عدوانهم غير القانوني وجرائمهما البشعة
مندوب إيران لدى مجلس الأمن: التدابير القانونية التي اتخذتها إيران في مضيق هرمز جاءت ممارسة لحقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا لميثاق الأمم المتحدة
مندوب إيران لدى مجلس الأمن: مشروع القرار الذي طرح على المجلس يشوه الحقائق من خلال تحميل إيران المسؤولية بينما يتجاهل الأسباب الجذرية للأزمة
مندوب إيران في مجلس الأمن: مشروع القرار الذي طرح على المجلس كان معيبا من الناحية القانونية والسياسية

هذا ما قال الأزهر الشريف عن تفجير مسجد "الإمام علي (ع)" خلال صلاة الجمعة

الجمعة ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥
١٠:٥٧ بتوقيت غرينتش
أدان الأزهر الشريف "بأشد العبارات" التفجير "الإرهابي" الذي وقع في مسجد "الإمام علي (ع)" بمحافظة حمص السورية أثناء صلاة الجمعة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من المصلين.

وذكر الأزهر، في بيانه الجمعة، أن "هذه الجريمة تمثل اعتداء على حرمة النفس البشرية وانتهاكا لحرمة دور العبادة"، مشيرا إلى أن "مرتكبيها يفتقدون كل معاني الدين والإنسانية والأخلاق، ويستهينون بحياة الآخرين ويشكلون تهديدا لأمن المجتمعات واستقرارها".

وأشار البيان إلى أن "الأزهر الشريف يعزي الشعب السوري بجميع مكوناته"، داعيا جميع السوريين على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم إلى التكاتف والتلاحم لمواجهة هذه الأعمال التي تهدف إلى زعزعة الأمن واستقرار البلاد ونشر الفوضى، والحفاظ على وحدة الشعب السوري.

وتقدم الأزهر الشريف "بخالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء والشعب السوري"، داعيا الله تعالى "أن يحفظ سوريا وشعبها من كل سوء".

المزيد: إيران: ندين بشدة الهجوم الإرهابي على مسجد "الإمام علي (ع)" في سوريا

ووقع انفجار داخل مسجد "الإمام علي (ع)" أثناء صلاة الجمعة في حي وادي الذهب في حمص؛ ما أدى إلى استشهاد 8 أشخاص وجرح العشرات.

وبحسب وزارة الداخلية السورية استهدف الانفجار مسجد علي بن أبي طالب (ع) في شارع الخضري بحي وادي الذهب بمدينة حمص، مشيرة إلى تحرك وحدات الأمن الداخلي على الفور إلى الموقع، وفرضها طوقا أمنيا حول المسجد، فيما باشرت الجهات المختصة بالتحقيق وجمع الأدلة لملاحقة مرتكبي هذا العمل "الإجرامي".

