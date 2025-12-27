عاجل:
النقب: قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية تقتحم بلدة ترابين وتفرض"طوقا كاملا" عليها
البرلمان العراقي ينتخب هيبت الحلبوسي رئيسا له
جيش الاحتلال يفتح مجرى وادي غزة، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه حتى مستوى الجسر، الأمر الذي فاقم معاناة العائلات النازحة وغرق خيامهم.
الرئيس اللبناني: الجيش سيبقى المؤسسة التي لا تساوم على السيادة ولا تنحاز إلا للوطن
اشتداد مستويات الأمطار والرياح العاتية في غزة وسط مأساة يواجهها النازحون وخيامهم
زيلينسكي يطالب بتمديد مدة الضمانات الأمنية مع روسيا
مروحيات الاحتلال تطلق النار باتجاه المناطق الشرقية لدير البلح وسط القطاع وداخل الخط الأصفر
قوات الاحتلال تداهم محال تجارية خلال اقتحامها مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية
'أحرونوت:' كاتس يتفق مع مسؤولي مستوطنات على تمديد زيارات قبر النبي يوسف (ع) في نابلس لتشمل النهار أيضا
'أحرونوت': ستبحث التحقيقات أسباب عدم هزيمة #حماس وفشل الاستخبارات بتحديد موقع شبكة الأنفاق

اليونيفيل تتعرض لهجوم إسرائيلي وتطالب بـ"وقف السلوك العدواني"

الجمعة ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥
١١:٤٤ بتوقيت غرينتش
اليونيفيل تتعرض لهجوم إسرائيلي وتطالب بـ
أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" مساء الجمعة، أن نيران رشاشات ثقيلة أطلقت صباح الجمعة من مواقع الجيش الإسرائيلي جنوب "الخط الأزرق"، سقطت قرب دورية تابعة لها بينما كانت تتفقد عائقا على الطريق في قرية بسطرا.

وأشارت إلى أن إطلاق النار جاء عقب انفجار قنبلة يدوية في مكان قريب.

وقالت "يونيفيل"، إنه "بينما لم تلحق أي أضرار بالممتلكات، تسبب صوت إطلاق النار والانفجار في إصابة أحد جنود حفظ السلام بإصابة طفيفة بارتجاج في الأذن".

وفي حادثة منفصلة الجمعة في بلدة كفرشوبا، أبلغت دورية حفظ سلام أخرى كانت تقوم بمهمة عملياتية روتينية، عن إطلاق نار من الجانب الإسرائيلي على مقربة من موقعها.

وكانت "يونيفيل" قد أبلغت الجيش الإسرائيلي مسبقا بالأنشطة في تلك المناطق، وفقا للإجراءات المعتادة للدوريات في المناطق الحساسة قرب "الخط الأزرق".

المزيد: اليونفيل تتهم قوات الإحتلال الإسرائيلي باستهداف القبعات الزرق

وتعد الهجمات على جنود حفظ السلام أو بالقرب منهم انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701؛ بحسب ما قالت "يونيفيل".

وجددت دعوتها للجيش الإسرائيلي بـ"الكف عن السلوك العدواني والهجمات على جنود حفظ السلام العاملين من أجل السلام والاستقرار على طول ’الخط الأزرق’ أو بالقرب منهم".

