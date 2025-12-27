عاجل:
وكالة الانباء السعودية: التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن طلب من المدنيين في ميناء المكلا في حضرموت الإخلاء حتى إشعار آخر
رويترز عن الجيش الصيني: تنفيذ تدريب رماية بالذخيرة الحية بعيدة المدى بالمياه المحيطة بالجزء الشمالي من تايوان
رويترز عن وزارة الدفاع التايوانية: رصدنا 130 طائرة عسكرية صينية و22 سفينة قرب تايوان خلال 24 ساعة
أ.ف.ب: الصين تطلق صواريخ في إطار المناورات العسكرية في مضيق تايوان
قوات الاحتلال تعتقل الصحفية آشواق محمد عوض خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله، وتداهم منزلاً.
رويترز عن الجيش الصيني: نشرنا مدمرات وقاذفات وقوات في اليوم الثاني من المناورات الحربية حول تايوان
مصادر محلية: قوات الاحتلال عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم
غارة من مسيرة "إسرائيلية" تستهدف شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر، شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

غوتيريش يدين الهجوم الارهابي على مسجد "الامام علي (ع)" في سوريا

السبت ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش
غوتيريش يدين الهجوم الارهابي على مسجد
أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم بشدة الهجوم الإرهابي الدامي الذي استهدف مسجد الامام علي (ع) في مدينة حمص السورية، وفقاً لبيان صدر عن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام.

وقال ستيفان دوجاريك إن غوتيريش "يدين" هذا الهجوم "بشكل قاطع" و"يؤكد مجددا أن الاعتداءات على المدنيين ودور العبادة غير مقبولة. ويشدد على ضرورة تحديد هوية المسؤولين وإحالتهم إلى العدالة".

وتابع البيان: " يتقدم الأمين العام بخالص التعازي إلى أسر القتلى (الشهداء)، ويعرب عن تعاطفه مع جميع المصابين، متمنياً لهم الشفاء العاجل والكامل".

ووقع الهجوم أثناء صلاة الجمعة في مسجد علي بن أبي طالب (ع) بحي وادي الذهب في حمص.

وأعلنت السلطات الصحية السورية ارتفاع حصيلة الشهداء جراء الانفجار الذي استهدف المسجد إلى ثمانية أشخاص.

المزيد: إيران: ندين بشدة الهجوم الإرهابي على مسجد "الإمام علي (ع)" في سوريا

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

سوريا...تجدد الاشتباكات بين

سوريا...تجدد الاشتباكات بين "ٌقسد" وفصائل الحكومة الانتقالية في حلب

اليونيفيل تتعرض لهجوم إسرائيلي وتطالب بـ

اليونيفيل تتعرض لهجوم إسرائيلي وتطالب بـ"وقف السلوك العدواني"

0% ...

آخرالاخبار

وكالة الانباء السعودية: التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن طلب من المدنيين في ميناء المكلا في حضرموت الإخلاء حتى إشعار آخر

رويترز عن الجيش الصيني: تنفيذ تدريب رماية بالذخيرة الحية بعيدة المدى بالمياه المحيطة بالجزء الشمالي من تايوان

رويترز عن وزارة الدفاع التايوانية: رصدنا 130 طائرة عسكرية صينية و22 سفينة قرب تايوان خلال 24 ساعة

أ.ف.ب: الصين تطلق صواريخ في إطار المناورات العسكرية في مضيق تايوان

قوات الاحتلال تعتقل الصحفية آشواق محمد عوض خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.

مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله، وتداهم منزلاً.

رويترز عن الجيش الصيني: نشرنا مدمرات وقاذفات وقوات في اليوم الثاني من المناورات الحربية حول تايوان

مصادر محلية: قوات الاحتلال عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم

غارة من مسيرة "إسرائيلية" تستهدف شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة

مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر، شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

الأكثر مشاهدة

وزير الاتصالات: استقبال الإشارات الأولى للأقمار الصناعية الإيرانية الثلاثة بنجاح

السيد الحوثي: أي تواجد صهيوني في إقليم أرض الصومال سيكون هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة

بزشكيان: تحسين سبل عيش الشعب له الأولوية القصوى للحكومة في الوضع الراهن

الأمن السوري يعتقل رئيس المجلس الإسلامي العلوي في طرطوس ويعلن حظرا للتجوال

فايننشال تايمز: آمال زيلينسكي بخصوص الدعم من ترامب لم تتحقق

وزير الخارجية الصومالي: سيادة بلادنا وسلامة أراضيها مصونة لا تشوبها شائبة

زعيم كوريا الشمالية يحضر تدريبات عسكرية باستخدام صواريخ مجنحة استراتيجية

ترامب: أوروبا ستأخذ على عاتقها الجزء الأكبر من الضمانات الأمنية لأوكرانيا

غارة إسرائيلية تستهدف المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

مصادر فلسطينية: آليات الاحتلال تطلق النار تجاه منازل الأهالي شمال مدينة رفح جنوب قطاع #غزة

وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان لعراقجي: نؤكد على ضرورة الحفاظ على سلام واستقرار اليمن والمنطقة