عاجل:
بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة
المدعي العام الفنزويلي: أسوأ ما حصل هو اختطاف الرئيس وكسر كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين جنوبي لبنان
سقوط مُسيّرة إسرائيلية وسط بلدة العديسة، جنوب لبنان
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر أكدا على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف حرب غزة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد يعلن أنه سيزور الکیان الإسرائيلي وسيتم افتتاح سفارة في "إسرائيل"
جيش الإحتلال یزعم: استهدفنا عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
الخارجية الصومالية: ندين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال ونعتبرها انتهاكا لسيادة البلاد وتدخلا غير مقبول

أرشيف بريطاني يكشف الحقيقة المخفية عن بن غوريون+وثیقة

السبت ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥
١١:٢٠ بتوقيت غرينتش
أرشيف بريطاني يكشف الحقيقة المخفية عن بن غوريون+وثیقة
كشفت وثيقة رسمية بريطانية تعود إلى عام 1941 أن "ديفيد بن غوريون"، الذي أصبح لاحقًا أول رئيس وزراء لكيان الاحتلال الإسرائيلي، كان مسجّلا في سجلات سلطات الانتداب البريطاني بصفته مواطنا فلسطينيا، وذلك قبل سنوات من إعلان قيام الكيان المزيف.

وتتمثل الوثيقة في تأشيرة عبور بريطانية لرحلة واحدة إلى الهند، تُظهر أن بن غوريون، المولود في بولندا عام 1886، كان يُعامل قانونيًا كمواطن فلسطيني وفق الأنظمة المعمول بها آنذاك في فلسطين الخاضعة للانتداب البريطاني، في مفارقة تاريخية لافتة بالنظر إلى دوره اللاحق في قيادة المشروع الصهيوني.

ويُعد "بن غوريون" من أبرز قادة الحركة الصهيونية ومهندسي إقامة الكيان الإسرائيلي، حيث قاد التحضيرات السياسية والعسكرية التي سبقت نكبة عام 1948، والتي ترافقت مع ارتكاب مجازر واسعة وتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من مدنهم وقراهم.

وتولى بن غوريون رئاسة أول حكومة في كيان الاحتلال بعد إعلان قيام الكيان، كما شغل منصب وزير الحرب في الإحتلال، وعمل على دمج العصابات الصهيونية المسلحة ضمن جيش الاحتلال، وواصل سياسات التوسع والعدوان، رافضا عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

وتسلّط هذه الوثيقة الضوء على التناقض التاريخي في الرواية الصهيونية، إذ تكشف أن أحد أبرز مؤسسي الكيان كان مسجّلا رسميا كمواطن فلسطيني، في وقت جرى فيه لاحقاً إنكار الوجود الفلسطيني وتهجيره بالقوة.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

ذعر يدفع المستوطنين نحو مطار بن غوريون بعد المناورات الإيرانية!

ذعر يدفع المستوطنين نحو مطار بن غوريون بعد المناورات الإيرانية!

"فضيحة استخباراتية".. ضباط إسرائيليون يعترفون بفشل الشاباك في 7 أكتوبر

0% ...

آخرالاخبار

سوريا...تجدد الاشتباكات في حلب وتعليق الدراسة والرحلات الجوية

4 شهداء في غارتين "إسرائيليتين" على جنوب لبنان

بيان عربي شديد اللهجة بعد زيارة وزير إسرائيلي لـ"صومالي لاند"

آية الله خامنئي: قوة الشعب هي التي دفعت العدو للمطالبة بوقف الحرب

كاميرا العالم ترصد آخر مستجدات الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني

ترامب يفتح باب التسريع في معدلات إنتاج الأسلحة على مصراعيه

بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب

غوستافو بيترو: عقيدة ترامب ابتنيت على مبدأ استعمار أمريكا اللاتينية

باريس تستضيف إجتماع"تحالف الراغبين"لدعم كييف